https://ria.ru/20250506/bpl-2015198433.html

Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО

Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025

Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО

Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:10:00+03:00

2025-05-06T08:10:00+03:00

2025-05-06T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает наблюдавший за испытательным полетом коптера корреспондент РИА Новости. "(Дрон - ред.) "Бабу-Ягу" эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край", - сказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Авангард". В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" военнослужащие ремонтируют и усовершенствуют имеющиеся на вооружении ВС РФ беспилотные летательные аппараты, а также исследуют захваченную технику противника.

https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы рф