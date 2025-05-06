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Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО
Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:10:00+03:00
2025-05-06T08:10:00+03:00
2025-05-06T09:06:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает наблюдавший за испытательным полетом коптера корреспондент РИА Новости. "(Дрон - ред.) "Бабу-Ягу" эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край", - сказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Авангард". В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" военнослужащие ремонтируют и усовершенствуют имеющиеся на вооружении ВС РФ беспилотные летательные аппараты, а также исследуют захваченную технику противника.
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО
Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга"