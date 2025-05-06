Рейтинг@Mail.ru
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 06.05.2025 (обновлено: 09:06 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bpl-2015198433.html
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО
Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:10:00+03:00
2025-05-06T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает наблюдавший за испытательным полетом коптера корреспондент РИА Новости. "(Дрон - ред.) "Бабу-Ягу" эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край", - сказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Авангард". В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" военнослужащие ремонтируют и усовершенствуют имеющиеся на вооружении ВС РФ беспилотные летательные аппараты, а также исследуют захваченную технику противника.
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО

Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник "Баба-Яга"
Беспилотник Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник "Баба-Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает наблюдавший за испытательным полетом коптера корреспондент РИА Новости.
"(Дрон - ред.) "Бабу-Ягу" эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край", - сказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Авангард".
В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" военнослужащие ремонтируют и усовершенствуют имеющиеся на вооружении ВС РФ беспилотные летательные аппараты, а также исследуют захваченную технику противника.
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
17 октября 2024, 02:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала