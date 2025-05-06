https://ria.ru/20250506/borschevik-2015323370.html
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику - РИА Новости, 06.05.2025
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику
На горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику в начале мая заработал голосовой помощник, который благодаря... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:51:00+03:00
2025-05-06T16:51:00+03:00
2025-05-06T16:51:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908168129_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_a63eb46ac97c1f2576c99f59dc1ef616.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику в начале мая заработал голосовой помощник, который благодаря ИИ оперативно обрабатывает информацию, передавая операторам сложные задачи, сообщает пресс-служба ведомства. Так, сообщить о месте обнаружения опасного сорняка можно в круглосуточном режиме по одному из номеров 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Ранее в министерстве объявили о старте первого этапа обработки территорий от борщевика. Работы пройдут с мая по середину июня, после чего начнется второй этап – повторная обработка с конца июня по сентябрь, так как борщевик способен адаптироваться. В план обработки включены участки муниципальной собственности – в 2025 году будет обработано более 23,6 тысячи гектаров. Если сорняк обнаружен на частной территории – ответственность за его удаление лежит на владельце участка.
https://ria.ru/20250506/blagoustroystvo-2015297379.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908168129_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_9a1638e85889e43cdf041163b3e6d945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику
Голосовой помощник заработал в мае на подмосковной горячей линии по борщевику
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику в начале мая заработал голосовой помощник, который благодаря ИИ оперативно обрабатывает информацию, передавая операторам сложные задачи, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сообщить о месте обнаружения опасного сорняка можно в круглосуточном режиме по одному из номеров 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25.
Ранее в министерстве объявили о старте первого этапа обработки территорий от борщевика.
Работы пройдут с мая по середину июня, после чего начнется второй этап – повторная обработка с конца июня по сентябрь, так как борщевик способен адаптироваться. В план обработки включены участки муниципальной собственности – в 2025 году будет обработано более 23,6 тысячи гектаров. Если сорняк обнаружен на частной территории – ответственность за его удаление лежит на владельце участка.