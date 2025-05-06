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Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику - РИА Новости, 06.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:51 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/borschevik-2015323370.html
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику - РИА Новости, 06.05.2025
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику
На горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику в начале мая заработал голосовой помощник, который благодаря... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:51:00+03:00
2025-05-06T16:51:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику в начале мая заработал голосовой помощник, который благодаря ИИ оперативно обрабатывает информацию, передавая операторам сложные задачи, сообщает пресс-служба ведомства. Так, сообщить о месте обнаружения опасного сорняка можно в круглосуточном режиме по одному из номеров 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Ранее в министерстве объявили о старте первого этапа обработки территорий от борщевика. Работы пройдут с мая по середину июня, после чего начнется второй этап – повторная обработка с конца июня по сентябрь, так как борщевик способен адаптироваться. В план обработки включены участки муниципальной собственности – в 2025 году будет обработано более 23,6 тысячи гектаров. Если сорняк обнаружен на частной территории – ответственность за его удаление лежит на владельце участка.
https://ria.ru/20250506/blagoustroystvo-2015297379.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Голосовой помощник заработал на подмосковной горячей линии по борщевику

Голосовой помощник заработал в мае на подмосковной горячей линии по борщевику

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Борщевик. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику в начале мая заработал голосовой помощник, который благодаря ИИ оперативно обрабатывает информацию, передавая операторам сложные задачи, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сообщить о месте обнаружения опасного сорняка можно в круглосуточном режиме по одному из номеров 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25.
Ранее в министерстве объявили о старте первого этапа обработки территорий от борщевика.
Работы пройдут с мая по середину июня, после чего начнется второй этап – повторная обработка с конца июня по сентябрь, так как борщевик способен адаптироваться. В план обработки включены участки муниципальной собственности – в 2025 году будет обработано более 23,6 тысячи гектаров. Если сорняк обнаружен на частной территории – ответственность за его удаление лежит на владельце участка.
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