В Саратове умерла участница Великой Отечественной войны Антонина Борисова
Участница ВОВ Антонина Борисова умерла в Саратове на 102-м году жизни
© Фото : пресс-служба главы муниципального образования "Город Саратов"Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова
Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Саратова Антонина Борисова скончалась в возрасте 101 года, сообщил глава города Михаил Исаев.
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"На 102-м году скончалась почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Антонина Егоровна Борисова... Выражаю соболезнование семье и близким умершей", - написал Исаев в Telegram-канале.
Борисова родилась 1 ноября 1923 года в Пензенской области. Свой трудовой путь начала в возрасте 13 лет, работала в совхозе "Хопер", где ухаживала за животными, а затем водила комбайны и трактора. С началом Великой Отечественной войны попросилась на фронт и была отправлена на 3-й Украинский фронт. В Одессе находился сборный пункт 703-го батальона, где она отвечала за сохранность боеприпасов, продуктов для фронта, обслуживание техники, занималась перевозкой сослуживцев, гражданских, пленных. Участвовала в освобождении Белграда, в прорыве обороны немцев на западном берегу Дуная, разгроме противника в Будапеште, отражала атаки фашистов на юго-западной границе Венгрии. В 1948 году, закончив службу в Ташкенте, вернулась домой в Пензенскую область, а в 1954 году переехала в Саратов, где работала сварщиком на завод "Нитрон".
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За победу над Германией", Жукова, "За доблесть и отвагу", "За доблестный труд". В 2025 году ей присвоено звание почетного гражданина Саратова.