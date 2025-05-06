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Bloomberg рассказал о новых санкциях против России, которые предложит ЕК - РИА Новости, 06.05.2025
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16:28 06.05.2025 (обновлено: 16:40 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bloomberg-2015315095.html
Bloomberg рассказал о новых санкциях против России, которые предложит ЕК
Bloomberg рассказал о новых санкциях против России, которые предложит ЕК - РИА Новости, 06.05.2025
Bloomberg рассказал о новых санкциях против России, которые предложит ЕК
Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:28:00+03:00
2025-05-06T16:40:00+03:00
еврокомиссия
россия
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран."Эти санкции, которые предлагает Европейская комиссия, затронут 60 индивидов и субъектов. В них также войдут ограничения в отношении примерно 150 судов", - говорится в сообщении агентства.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html
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еврокомиссия, россия, в мире
Еврокомиссия, Россия, В мире
Bloomberg рассказал о новых санкциях против России, которые предложит ЕК

Bloomberg: новые санкции против России коснутся 60 физических и юридических лиц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
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"Эти санкции, которые предлагает Европейская комиссия, затронут 60 индивидов и субъектов. В них также войдут ограничения в отношении примерно 150 судов", - говорится в сообщении агентства.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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