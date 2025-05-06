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Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
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19:17 06.05.2025 (обновлено: 19:18 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bismark-2015373301.html
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ
Проблемы нелегальной миграции, взаимоотношений с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и пособий для безработных будут вносить раскол в новую... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:17:00+03:00
2025-05-06T19:18:00+03:00
в мире
германия
отто фон бисмарк
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Проблемы нелегальной миграции, взаимоотношений с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и пособий для безработных будут вносить раскол в новую правящую коалиции Германии, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ) пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП). "Безусловно, это вопрос миграции - нелегальная миграция, закрытие границ. Это очень большая тема. В ХДС уже немного разрушается так называемый брандмауэр против АдГ (бойкотирование любых инициатив АдГ и исключение любой формы сотрудничества с ней – ред.), потому что в коммунах и в регионах люди иначе разговаривают друг с другом. Теперь у них сильная оппозиция в лице АдГ, и, конечно, АдГ будет бросать вызов правительству по темам, где у СДПГ и ХДС нет единого мнения. Например, пособия Bürgergeld - сколько получают люди, которые не работают", - сказал Бисмарк. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015273415.html
https://ria.ru/20250506/merts-2015293053.html
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в мире, германия, отто фон бисмарк, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
В мире, Германия, Отто фон Бисмарк, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ

Александр фон Бисмарк: проблемы миграции и АдГ расколют новую коалицию ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberШтаб-квартира партии ХДС в Берлине
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Проблемы нелегальной миграции, взаимоотношений с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и пособий для безработных будут вносить раскол в новую правящую коалиции Германии, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ) пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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"Безусловно, это вопрос миграции - нелегальная миграция, закрытие границ. Это очень большая тема. В ХДС уже немного разрушается так называемый брандмауэр против АдГ (бойкотирование любых инициатив АдГ и исключение любой формы сотрудничества с ней – ред.), потому что в коммунах и в регионах люди иначе разговаривают друг с другом. Теперь у них сильная оппозиция в лице АдГ, и, конечно, АдГ будет бросать вызов правительству по темам, где у СДПГ и ХДС нет единого мнения. Например, пособия Bürgergeld - сколько получают люди, которые не работают", - сказал Бисмарк.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца
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В миреГерманияОтто фон БисмаркХДС/ХСССоциал-демократическая партия Германии
 
 
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