https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015405842.html
Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:57:00+03:00
2025-05-06T22:57:00+03:00
2025-05-06T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
беспилотники
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр сообщил, что силы ПВО во вторник вечером отразили атаку пяти беспилотников, летевших на столицу."Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, сергей собянин, беспилотники, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Беспилотники, Украина, Вооруженные силы Украины
Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников, летевших на Москву