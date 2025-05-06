https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015405842.html

Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву

Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025

Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву

Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:57:00+03:00

2025-05-06T22:57:00+03:00

2025-05-06T23:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

беспилотники

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр сообщил, что силы ПВО во вторник вечером отразили атаку пяти беспилотников, летевших на столицу."Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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Наталья Макарова

москва, сергей собянин, беспилотники, украина, вооруженные силы украины