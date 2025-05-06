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В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:17:00+03:00
2025-05-06T08:17:00+03:00
2025-05-06T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
юхновский район
владислав шапша
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Боровского, Медынского и Юхновского районов были уничтожены 9 БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.
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происшествия, калужская область, юхновский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Юхновский район, Владислав Шапша
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников
Шапша: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет