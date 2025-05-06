Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 06.05.2025 (обновлено: 08:26 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015198604.html
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:17:00+03:00
2025-05-06T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
юхновский район
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Боровского, Медынского и Юхновского районов были уничтожены 9 БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.
https://ria.ru/20250506/pvo-2015196354.html
калужская область
юхновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, юхновский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Юхновский район, Владислав Шапша
В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников

Шапша: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в медиабанк
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью силами ПВО на территории Боровского, Медынского и Юхновского районов были уничтожены 9 БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
07:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьЮхновский районВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала