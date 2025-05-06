https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015198604.html

В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников

В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025

В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников

Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:17:00+03:00

2025-05-06T08:17:00+03:00

2025-05-06T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

юхновский район

владислав шапша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Боровского, Медынского и Юхновского районов были уничтожены 9 БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

https://ria.ru/20250506/pvo-2015196354.html

калужская область

юхновский район

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происшествия, калужская область, юхновский район, владислав шапша