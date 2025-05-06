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ПВО отразили еще одну атаку беспилотника, летевшего на Москву
ПВО отразили еще одну атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО отразили еще одну атаку беспилотника, летевшего на Москву
Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена, заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:47:00+03:00
2025-05-06T18:47:00+03:00
2025-05-06T19:23:00+03:00
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена, заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он. Ранее во вторник он также сообщал о том, что системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на столицу. Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 украинских дронов, из них 19 пытались атаковать Москву. По словам Собянина, во всех случаях обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны, и пытается наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Но система противовоздушной обороны действует эффективно, а российские военные "делают славную работу", подчеркнул он.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия
ПВО отразили еще одну атаку беспилотника, летевшего на Москву
Собянин сообщил об отражении силами ПВО еще одной атаки летевшего на Москву БПЛА