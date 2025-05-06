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В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН - РИА Новости, 06.05.2025
В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
Уходящая с поста главы МИД Германии Анналена Бербок стремится стать председателем генеральной ассамблеи ООН только для того, чтобы украсить этой должностью свой РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:22:00+03:00
2025-05-06T08:22:00+03:00
2025-05-06T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уходящая с поста главы МИД Германии Анналена Бербок стремится стать председателем генеральной ассамблеи ООН только для того, чтобы украсить этой должностью свой послужной список, ее реальная деятельность на посту была бы очень ограниченной, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее официальный представитель правительства ФРГ заявил о намерении Берлина выдвинуть кандидатуру Бербок на должность председателя генеральной ассамблеи ООН на 2025-2026 годы. "Это очень неудобная история, как и все, что связано с Бербок... Она всегда пыталась сыграть такую видную роль, стать крупным лидером. На самом деле эта должность дается всего на год и особых задач не предполагает. Нужно провести несколько собраний в качестве председателя генассамблеи, и срок на посту уже закончился", - считает собеседник агентства. Политик отметил, что ради выдвижения Бербок на эту роль немецкие власти отказались от кандидатуры действительно опытного немецкого дипломата - бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмидт. "Это показывает, что ей (Бербок) безразличны все, кроме ее самой, совесть её не беспокоит. Она просто хочет свою карьеру увенчать, чтобы позже говорить, что была председателем генассамблеи", - добавил Нимайер.
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в мире, германия, берлин (город), анналена бербок, оон, обсе
В мире, Германия, Берлин (город), Анналена Бербок, ООН, ОБСЕ
В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
Политик Нимайер: Бербок хочет стать председателем ГА ООН, чтобы украсить резюме
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уходящая с поста главы МИД Германии Анналена Бербок стремится стать председателем генеральной ассамблеи ООН только для того, чтобы украсить этой должностью свой послужной список, ее реальная деятельность на посту была бы очень ограниченной, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ
заявил о намерении Берлина
выдвинуть кандидатуру Бербок
на должность председателя генеральной ассамблеи ООН
на 2025-2026 годы.
"Это очень неудобная история, как и все, что связано с Бербок... Она всегда пыталась сыграть такую видную роль, стать крупным лидером. На самом деле эта должность дается всего на год и особых задач не предполагает. Нужно провести несколько собраний в качестве председателя генассамблеи, и срок на посту уже закончился", - считает собеседник агентства.
Политик отметил, что ради выдвижения Бербок на эту роль немецкие власти отказались от кандидатуры действительно опытного немецкого дипломата - бывшего генерального секретаря ОБСЕ
Хельги Шмидт.
"Это показывает, что ей (Бербок) безразличны все, кроме ее самой, совесть её не беспокоит. Она просто хочет свою карьеру увенчать, чтобы позже говорить, что была председателем генассамблеи", - добавил Нимайер.