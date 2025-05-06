https://ria.ru/20250506/belorussiya-2015368680.html

Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным

Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным - РИА Новости, 06.05.2025

Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ республики на агрессию будет молниеносным и без колебаний, у Минска есть чем нанести невосполнимый... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:45:00+03:00

2025-05-06T18:45:00+03:00

2025-05-06T19:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

день победы

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ республики на агрессию будет молниеносным и без колебаний, у Минска есть чем нанести невосполнимый урон потенциальному агрессору."В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко: … нам есть чем нанести невосполнимый неприемлемый урон любому потенциальному агрессору", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Лукашенко подчеркнул, что не хочет войны. "Но вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный… Колебаний никаких не будет", - подчеркнул Лукашенко.Он заверил, что в Белоруссии будут делать все, чтобы чтить великой подвиг предыдущих поколений, совершенный в годы Великой Отечественной войны, чтобы подобные события больше не повторились на белорусской земле. Президент Белоруссии напомнил, что борьба в те годы против врага шла не только на фронте – было развернуто масштабное партизанское и подпольное движение."Не дай бог – мы все встанем как один Брестской крепостью на пути любого агрессора", - заявил президент.

https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, день победы