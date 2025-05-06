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Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:45 06.05.2025 (обновлено: 19:13 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/belorussiya-2015368680.html
Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным
Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным - РИА Новости, 06.05.2025
Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ республики на агрессию будет молниеносным и без колебаний, у Минска есть чем нанести невосполнимый... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:45:00+03:00
2025-05-06T19:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
день победы
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ республики на агрессию будет молниеносным и без колебаний, у Минска есть чем нанести невосполнимый урон потенциальному агрессору."В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко: … нам есть чем нанести невосполнимый неприемлемый урон любому потенциальному агрессору", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Лукашенко подчеркнул, что не хочет войны. "Но вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный… Колебаний никаких не будет", - подчеркнул Лукашенко.Он заверил, что в Белоруссии будут делать все, чтобы чтить великой подвиг предыдущих поколений, совершенный в годы Великой Отечественной войны, чтобы подобные события больше не повторились на белорусской земле. Президент Белоруссии напомнил, что борьба в те годы против врага шла не только на фронте – было развернуто масштабное партизанское и подпольное движение."Не дай бог – мы все встанем как один Брестской крепостью на пути любого агрессора", - заявил президент.
https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, День Победы
Лукашенко заявил, что ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным

Лукашенко: ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным и без колебаний

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ республики на агрессию будет молниеносным и без колебаний, у Минска есть чем нанести невосполнимый урон потенциальному агрессору.
"В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко: … нам есть чем нанести невосполнимый неприемлемый урон любому потенциальному агрессору", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Лукашенко подчеркнул, что не хочет войны. "Но вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный… Колебаний никаких не будет", - подчеркнул Лукашенко.
Он заверил, что в Белоруссии будут делать все, чтобы чтить великой подвиг предыдущих поколений, совершенный в годы Великой Отечественной войны, чтобы подобные события больше не повторились на белорусской земле. Президент Белоруссии напомнил, что борьба в те годы против врага шла не только на фронте – было развернуто масштабное партизанское и подпольное движение.
"Не дай бог – мы все встанем как один Брестской крепостью на пути любого агрессора", - заявил президент.
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