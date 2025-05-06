https://ria.ru/20250506/bashkirija-2015222100.html

В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже

В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже - РИА Новости, 06.05.2025

В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже

В национальном парке Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, которые купались в луже, сообщила пресс-служба регионального Министерства... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:54:00+03:00

2025-05-06T10:54:00+03:00

2025-05-06T11:30:00+03:00

хорошие новости

екатеринбург

озерск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дикие животные

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УФА, 6 мая — РИА Новости. В национальном парке Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, которые купались в луже, сообщила пресс-служба регионального Министерства природопользования и экологии. Как уточнили в ведомстве, туристы из Екатеринбурга и Озерска встретили медвежье семейство прямо на дороге. "Гости национального парка "Башкирия" Радик и Мария возвращались в Нугуш после прогулки по экотропе Высота — как вдруг перед их машиной появилась медведица с детенышами. Притормозили и наблюдали, как бурая красавица купается в луже", — говорится в релизе. Затем звери ушли в лес, а туристы продолжили путь, добавили в пресс-службе. На видео, опубликованном Минприроды Башкирии, медведица барахтается в луже, рядом с ней — три маленьких медвежонка. За кадром слышно, как туристы умиляются картиной.

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Cемья медведей в национальном парке Башкирии Милое видео опубликовало местное минприроды. Там же рассказали, что после звери ушли в лес, а туристы продолжили путь. 2025-05-06T10:54 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, озерск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дикие животные