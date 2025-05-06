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В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже - РИА Новости, 06.05.2025
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Хорошие новости
 
10:54 06.05.2025 (обновлено: 11:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bashkirija-2015222100.html
В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже
В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже - РИА Новости, 06.05.2025
В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже
В национальном парке Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, которые купались в луже, сообщила пресс-служба регионального Министерства... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:54:00+03:00
2025-05-06T11:30:00+03:00
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озерск
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УФА, 6 мая — РИА Новости. В национальном парке Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, которые купались в луже, сообщила пресс-служба регионального Министерства природопользования и экологии. Как уточнили в ведомстве, туристы из Екатеринбурга и Озерска встретили медвежье семейство прямо на дороге. "Гости национального парка "Башкирия" Радик и Мария возвращались в Нугуш после прогулки по экотропе Высота — как вдруг перед их машиной появилась медведица с детенышами. Притормозили и наблюдали, как бурая красавица купается в луже", — говорится в релизе. Затем звери ушли в лес, а туристы продолжили путь, добавили в пресс-службе. На видео, опубликованном Минприроды Башкирии, медведица барахтается в луже, рядом с ней — три маленьких медвежонка. За кадром слышно, как туристы умиляются картиной.
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Cемья медведей в национальном парке Башкирии
Милое видео опубликовало местное минприроды. Там же рассказали, что после звери ушли в лес, а туристы продолжили путь.
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екатеринбург, озерск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дикие животные
Хорошие новости, Екатеринбург, Озерск, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дикие животные
В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже

В нацпарке Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже

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УФА, 6 мая — РИА Новости. В национальном парке Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, которые купались в луже, сообщила пресс-служба регионального Министерства природопользования и экологии.
Как уточнили в ведомстве, туристы из Екатеринбурга и Озерска встретили медвежье семейство прямо на дороге.
"Гости национального парка "Башкирия" Радик и Мария возвращались в Нугуш после прогулки по экотропе Высота — как вдруг перед их машиной появилась медведица с детенышами. Притормозили и наблюдали, как бурая красавица купается в луже", — говорится в релизе.
Затем звери ушли в лес, а туристы продолжили путь, добавили в пресс-службе.
На видео, опубликованном Минприроды Башкирии, медведица барахтается в луже, рядом с ней — три маленьких медвежонка. За кадром слышно, как туристы умиляются картиной.
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Хорошие новостиЕкатеринбургОзерскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дикие животные
 
 
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