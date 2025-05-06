https://ria.ru/20250506/bagreeva-2015047788.html

Портал поставщиков Москвы помог сэкономить заказчикам 1,7 млрд рублей

Портал поставщиков Москвы помог сэкономить заказчикам 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 06.05.2025

Портал поставщиков Москвы помог сэкономить заказчикам 1,7 млрд рублей

За первые три месяца текущего года на столичном Портале поставщиков прошло свыше 47 тысяч котировочных сессий, которые позволили своим заказчикам сэкономить 1,7 РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:00:00+03:00

2025-05-06T09:00:00+03:00

2025-05-06T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – РИА новости. За первые три месяца текущего года на столичном Портале поставщиков прошло свыше 47 тысяч котировочных сессий, которые позволили своим заказчикам сэкономить 1,7 миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра отметила, что котировочные сессии - эффективный механизм для проведения оперативных закупок. Благодаря таким сессиям заказчики могут выбрать предложения, которые лучше по стоимости и качеству. А предприниматели с помощью сессий расширяют рынок продаж и находят новых покупателей."В первом квартале 2025 года было проведено более 47 тысяч котировочных сессий. В среднем на один контракт претендовало семь предпринимателей, а начальная цена снижалась на 14%. Благодаря этому заказчикам удалось сэкономить суммарно 1,7 миллиарда рублей. Самой популярной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено более пяти тысяч контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары – около четырех тысяч и трех тысяч контрактов соответственно", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Котировочная сессия представляет собой небольшой аукцион, в котором участники конкурируют между собой, снижая максимальную цену контракта. Аукционы могут длиться три, шесть или 24 часа. Побеждает тот бизнесмен, который предложил самую низкую стоимость. Принимать участие в торгах могут как столичные поставщики, так и бизнесмены из других субъектов России.По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, лидерами по количеству и объему заключенных в ходе котировочных сессий контрактов за первые три месяца стали поставщики из столицы, Подмосковья и Петербурга."На них пришлось 30,5 тысячи сделок – почти 65% от общего числа, объем этих контрактов составил 7,7 миллиарда рублей", – рассказал Пуртов.Механизм котировочных сессий удобен и городу, и предпринимателям. С помощью таких торгов различные учреждения мегаполиса (образования, здравоохранения и другой направленности) могут быстро купить нужные товары, а бизнесмены оперативно заключить контракт и продать свои товары. На портале столичные заказчики могут через мини-аукционы покупать товары на сумму до 5 миллионов рублей, а работы и услуги — до 3миллионов.Как сообщили в московском департаменте информационных технологий, чтобы оптимизировать работу с такими аукционами запускают разные сервисы и инструменты. Например, три года назад появился бот автоматических ставок, который позволяет бизнесменам участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях, не мешая другим участникам вносить свои предложения. При этом два года назад на платформе появилась возможность покупки идентичной продукции через совместные котировочные сессии. Этот сервис помогает объединять свои потребности и за счет увеличения объема закупки привлекать к сессии больше поставщиков.Портал поставщиков заработал 12 лет назад. Он создан для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент платформы состоит из более 3,1 миллиона уникальных наименований. Каждый день на портале заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.Чтобы поддерживать пользователей открываются представительства в разных субъектах страны. В филиалах специалисты учат как, работать на платформе, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также для пользователей работает служба поддержки: +7 800 303-12-34, еще можно оставить свое обращение на сайте.Функциональный заказчик платформы – московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий столицы.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал этого года московские и региональные заказчики провели на Портале поставщиков более 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по этим заказам перешагнул отметку в 25 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250430/bagreeva-2014112210.html

https://ria.ru/20250429/bagreeva-2014110457.html

https://ria.ru/20250425/moskva-2013262718.html

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Артем Смирнов

москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы, кирилл пуртов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости