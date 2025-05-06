https://ria.ru/20250506/avto-2015184126.html
Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок
Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок - РИА Новости, 06.05.2025
Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок
Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:02:00+03:00
2025-05-06T04:02:00+03:00
2025-05-06T04:02:00+03:00
экономика
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шанхай
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры. "На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов после посещения автосалона в Шанхае. В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени. "На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер. В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.
https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html
https://ria.ru/20250423/proizvodstvo-2012927337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, шанхай, россия, николай иванов, рольф , китай
Экономика, Авто, Шанхай, Россия, Николай Иванов, Рольф , Китай
Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок
Китайские автомобильные бренды Lepas и Icar планируют выйти на российский рынок
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры.
"На автосалоне в Шанхае
было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России
и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф
" Николай Иванов
после посещения автосалона в Шанхае.
В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени.
"На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер.
В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.