https://ria.ru/20250506/avto-2015184126.html

Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок

Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок - РИА Новости, 06.05.2025

Минимум две автоновинки из Китая планируют выйти на российский рынок

Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:02:00+03:00

2025-05-06T04:02:00+03:00

2025-05-06T04:02:00+03:00

экономика

авто

шанхай

россия

николай иванов

рольф

китай

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры. "На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов после посещения автосалона в Шанхае. В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени. "На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер. В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.

https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html

https://ria.ru/20250423/proizvodstvo-2012927337.html

шанхай

россия

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, шанхай, россия, николай иванов, рольф , китай