https://ria.ru/20250506/avstralija-2015220224.html

Австралия расширит торговлю с КНР из-за американских пошлин

Австралия расширит торговлю с КНР из-за американских пошлин - РИА Новости, 06.05.2025

Австралия расширит торговлю с КНР из-за американских пошлин

Австралия намерена диверсифицировать экспортные рынки, в том числе за счет развития торговли с Китаем, в условиях введенных США пошлин, заявила во вторник... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:48:00+03:00

2025-05-06T10:48:00+03:00

2025-05-06T10:49:00+03:00

австралия

сша

китай

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Австралия намерена диверсифицировать экспортные рынки, в том числе за счет развития торговли с Китаем, в условиях введенных США пошлин, заявила во вторник министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире радиостанции ABC. "Помимо уже предпринятых шагов, нам необходимо продолжать торговлю с Китаем, с которым за время нашего первого правительства были сняты торговые барьеры на сумму 20 миллиардов долларов (13 миллиардов долларов США - ред.). Нам нужно продолжать диверсифицировать экспортные рынки", - заявила глава внешнеполитического ведомства Австралии. По ее словам, нынешняя тарифная политика американского президента Дональда Трампа "более жесткая" по сравнению с его предыдущим сроком, а введенные в отношении Австралии пошлины "несправедливы и необоснованны". "Мы продолжим отстаивать свою позицию... и взаимодействовать с администрацией США, как в сфере производства стали, так и в более широком плане", - подчеркнула Вонг. В начале апреля на фоне установления президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин в отношении ряда стран посол КНР в Австралии Сяо Цянь предложил Канберре укреплять сотрудничество с Пекином, чтобы "остановить гегемонистское и агрессивное поведение США по захвату всего мира и противостоять ему". Тогда власти Австралии от этого предложения отказались, заявив о планах диверсифицировать торговлю с другими странами. В их числе назывались Индия, Индонезия, Великобритания и ОАЭ. По данным австралийского правительства, Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, составляя 26% от общего объема торговли страны. В 2023-2024 годах двусторонняя торговля достигла 325 миллиардов австралийских долларов (201 миллиард долларов США), что на 2,6% выше показателей предыдущего отчетного периода. С декабря 2015 года между странами действует соглашение о свободной торговле. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250506/poshliny-2015179534.html

https://ria.ru/20250503/baffett-2014817579.html

австралия

сша

китай

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австралия, сша, китай, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт