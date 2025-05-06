https://ria.ru/20250506/ataka-2015388394.html

Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов

Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов - РИА Новости, 06.05.2025

Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов

Житель села Старые Юрковичи Климовского района Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:10:00+03:00

2025-05-06T20:10:00+03:00

2025-05-06T20:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

климовский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

ТУЛА, 6 мая - РИА Новости. Житель села Старые Юрковичи Климовского района Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, легкие осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, также в результате сброса взрывного устройства был поврежден жилой дом.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

климовский район

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины