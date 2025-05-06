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Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ataka-2015388394.html
Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов
Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов - РИА Новости, 06.05.2025
Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов
Житель села Старые Юрковичи Климовского района Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:10:00+03:00
2025-05-06T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 6 мая - РИА Новости. Житель села Старые Юрковичи Климовского района Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, легкие осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, также в результате сброса взрывного устройства был поврежден жилой дом.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
климовский район
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происшествия, климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке FPV-дронов

Брянский губернатор Богомаз сообщил о ранении мужчины при атаке FPV-дронов

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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ТУЛА, 6 мая - РИА Новости. Житель села Старые Юрковичи Климовского района Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, легкие осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, также в результате сброса взрывного устройства был поврежден жилой дом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКлимовский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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