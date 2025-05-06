https://ria.ru/20250506/ataka-2015381068.html

При атаке дрона в Брянской области погибла женщина

При атаке дрона в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 06.05.2025

При атаке дрона в Брянской области погибла женщина

Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:35:00+03:00

2025-05-06T19:35:00+03:00

2025-05-06T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

погарский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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ТУЛА, 6 мая - РИА Новости. Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/lysovka-2015368837.html

брянская область

погарский район

россия

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брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия