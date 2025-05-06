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При атаке дрона в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:35 06.05.2025 (обновлено: 19:43 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ataka-2015381068.html
При атаке дрона в Брянской области погибла женщина
При атаке дрона в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 06.05.2025
При атаке дрона в Брянской области погибла женщина
Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:35:00+03:00
2025-05-06T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
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ТУЛА, 6 мая - РИА Новости. Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/lysovka-2015368837.html
брянская область
погарский район
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брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона в Брянской области погибла женщина

При атаке дрона по движущемуся автомобилю в Брянской области погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ТУЛА, 6 мая - РИА Новости. Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПогарский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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