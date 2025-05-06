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ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:08 06.05.2025 (обновлено: 12:24 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ataka-2015171163.html
ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске
ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске
ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:08:00+03:00
2025-05-06T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
рыльск
курская область
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашей территории. Сегодня поздно вечером совершен удар по электроподстанции в городе Рыльске. К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних. У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава богу, угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам Хинштейна, в результате атаки на город повредились два трансформатора, в населенном пункте полностью отключен свет. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, рыльск, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн, Рыльск, Курская область
ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашей территории. Сегодня поздно вечером совершен удар по электроподстанции в городе Рыльске. К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних. У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава богу, угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.
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По словам Хинштейна, в результате атаки на город повредились два трансформатора, в населенном пункте полностью отключен свет. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр ХинштейнРыльскКурская область
 
 
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