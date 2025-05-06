https://ria.ru/20250506/ataka-2015171163.html

ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025

ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

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2025-05-06T00:08:00+03:00

2025-05-06T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

александр хинштейн

рыльск

курская область

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашей территории. Сегодня поздно вечером совершен удар по электроподстанции в городе Рыльске. К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних. У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава богу, угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам Хинштейна, в результате атаки на город повредились два трансформатора, в населенном пункте полностью отключен свет. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, рыльск, курская область