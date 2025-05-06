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Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 06.05.2025
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:09:00+03:00
2025-05-06T17:09:00+03:00
2025-05-06T17:09:00+03:00
липецкая область
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция "Бессмертный полк" пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в Липецкой области силами ПВО сбиты 105 украинских беспилотников. "Три года назад по улицам Липецка в колонне "Бессмертного полка" прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа", — добавил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бессмертный полк
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате
Артамонов: акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-режиме
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция "Бессмертный полк" пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в Липецкой области силами ПВО сбиты 105 украинских беспилотников.
"Три года назад по улицам Липецка в колонне "Бессмертного полка" прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа", — добавил Артамонов.