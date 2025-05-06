Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:09 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/artamonov-2015332473.html
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 06.05.2025
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:09:00+03:00
2025-05-06T17:09:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
80-летие победы в великой отечественной войне
бессмертный полк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879278198_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f8e80e1bccafccba0020876d6f5c953c.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция "Бессмертный полк" пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в Липецкой области силами ПВО сбиты 105 украинских беспилотников. "Три года назад по улицам Липецка в колонне "Бессмертного полка" прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа", — добавил Артамонов.
https://ria.ru/20250506/lipetsk-2015284082.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879278198_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_cfc019007b4461375b24371638b5af5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бессмертный полк
Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате

Артамонов: акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-режиме

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция "Бессмертный полк" пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в Липецкой области силами ПВО сбиты 105 украинских беспилотников.
"Три года назад по улицам Липецка в колонне "Бессмертного полка" прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа", — добавил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке
Вчера, 14:36
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБессмертный полк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала