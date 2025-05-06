https://ria.ru/20250506/artamonov-2015332473.html

Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате

Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 06.05.2025

Артамонов: "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:09:00+03:00

2025-05-06T17:09:00+03:00

2025-05-06T17:09:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

80-летие победы в великой отечественной войне

бессмертный полк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879278198_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f8e80e1bccafccba0020876d6f5c953c.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Липецкой области пройдёт в онлайн-формате из соображений безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция "Бессмертный полк" пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в Липецкой области силами ПВО сбиты 105 украинских беспилотников. "Три года назад по улицам Липецка в колонне "Бессмертного полка" прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа", — добавил Артамонов.

https://ria.ru/20250506/lipetsk-2015284082.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк