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В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2025
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12:47 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/armeniya-2015253009.html
В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна
В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2025
В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна
Оппозиционная фракция парламента Армении "Честь имею" заявила о готовности начать процесс импичмента премьера страны Никола Пашиняна, заявил глава фракции Айк... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:47:00+03:00
2025-05-06T12:47:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Оппозиционная фракция парламента Армении "Честь имею" заявила о готовности начать процесс импичмента премьера страны Никола Пашиняна, заявил глава фракции Айк Мамиджанян. С предложением объявить импичмент Пашиняну ко всем депутатам парламента обратились оппозиционные деятели Нарек Малян и Эдгар Казарян. Для начала процесса инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. "Подтверждаем, что на данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять процесс излишними политическими устремлениями заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры. Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру", - заявил Мамиджанян. По его словам, под этим заявлением подписались все шесть депутатов фракции. Он добавил, что если другая оппозиционная фракция - "Армения" - предложит кандидатуру экс-президента Роберта Кочаряна на пост премьера, фракция "Честь имею" поддержит ее.
https://ria.ru/20250428/armeniya-2013926768.html
https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html
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в мире, армения, никол пашинян, роберт кочарян
В мире, Армения, Никол Пашинян, Роберт Кочарян
В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна

Фракция парламента Армении "Честь имею" может начать процесс импичмента Пашиняна

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Оппозиционная фракция парламента Армении "Честь имею" заявила о готовности начать процесс импичмента премьера страны Никола Пашиняна, заявил глава фракции Айк Мамиджанян.
С предложением объявить импичмент Пашиняну ко всем депутатам парламента обратились оппозиционные деятели Нарек Малян и Эдгар Казарян. Для начала процесса инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.
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"Подтверждаем, что на данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять процесс излишними политическими устремлениями заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры. Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру", - заявил Мамиджанян.
По его словам, под этим заявлением подписались все шесть депутатов фракции. Он добавил, что если другая оппозиционная фракция - "Армения" - предложит кандидатуру экс-президента Роберта Кочаряна на пост премьера, фракция "Честь имею" поддержит ее.
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