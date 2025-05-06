https://ria.ru/20250506/armeniya-2015253009.html

В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна

В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2025

В Армении оппозиция заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна

Оппозиционная фракция парламента Армении "Честь имею" заявила о готовности начать процесс импичмента премьера страны Никола Пашиняна, заявил глава фракции Айк... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:47:00+03:00

2025-05-06T12:47:00+03:00

2025-05-06T12:47:00+03:00

в мире

армения

никол пашинян

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Оппозиционная фракция парламента Армении "Честь имею" заявила о готовности начать процесс импичмента премьера страны Никола Пашиняна, заявил глава фракции Айк Мамиджанян. С предложением объявить импичмент Пашиняну ко всем депутатам парламента обратились оппозиционные деятели Нарек Малян и Эдгар Казарян. Для начала процесса инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. "Подтверждаем, что на данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять процесс излишними политическими устремлениями заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры. Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру", - заявил Мамиджанян. По его словам, под этим заявлением подписались все шесть депутатов фракции. Он добавил, что если другая оппозиционная фракция - "Армения" - предложит кандидатуру экс-президента Роберта Кочаряна на пост премьера, фракция "Честь имею" поддержит ее.

https://ria.ru/20250428/armeniya-2013926768.html

https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html

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в мире, армения, никол пашинян, роберт кочарян