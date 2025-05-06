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Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали - РИА Новости, 06.05.2025
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали
Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:34:00+03:00
2025-05-06T11:34:00+03:00
2025-05-06T11:34:00+03:00
происшествия
советский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее ведомство сообщило, что 52-летний безработный житель поселка Советский, являясь активным участником украинских чатов в Telegram, в одном из них "разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста". Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии. "Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241203/yaroslavl-1987082717.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советский , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Советский , Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали на два месяца