https://ria.ru/20250506/arest-2015230059.html

Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали

Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали - РИА Новости, 06.05.2025

Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали

Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:34:00+03:00

2025-05-06T11:34:00+03:00

2025-05-06T11:34:00+03:00

происшествия

советский

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее ведомство сообщило, что 52-летний безработный житель поселка Советский, являясь активным участником украинских чатов в Telegram, в одном из них "разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста". Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии. "Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241203/yaroslavl-1987082717.html

советский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, советский , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)