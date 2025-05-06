Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/arest-2015230059.html
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали - РИА Новости, 06.05.2025
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали
Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:34:00+03:00
2025-05-06T11:34:00+03:00
происшествия
советский
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее ведомство сообщило, что 52-летний безработный житель поселка Советский, являясь активным участником украинских чатов в Telegram, в одном из них "разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста". Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии. "Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241203/yaroslavl-1987082717.html
советский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, советский , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Советский , Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали

Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали на два месяца

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Житель поселка Советский, призывавший уничтожить Крымский мост, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ранее ведомство сообщило, что 52-летний безработный житель поселка Советский, являясь активным участником украинских чатов в Telegram, в одном из них "разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста". Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии.
"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС
3 декабря 2024, 13:28
 
ПроисшествияСоветскийРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала