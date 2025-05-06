На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России
На здании алтайского лицея открыли мемориальные доски героям Шуклину и Кускову
© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/TelegramМемориальные доски Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина и героя Российской Федерации Александра Темирбековича Кускова на здании лицея №6 в Горно-Алтайске
Мемориальные доски Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина и героя Российской Федерации Александра Темирбековича Кускова на здании лицея №6 в Горно-Алтайске
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БАРНАУЛ , 5 мая – РИА Новости. Мемориальные доски двум героям Советского Союза и Российской Федерации, погибшим в разные годы, открыли на здании лицея в Республике Алтай.
"Открыли мемориальные доски двум нашим героям на здании родной для них школы - шестого лицея. Герой Советского Союза Илья Захарович Шуклин и герой Российской Федерации Александр Темирбекович Кусков. Оба родились в селе Черный Ануй Усть-Канского района. Подростками переехали в Горно-Алтайск и окончили шестую школу", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что Шуклин стал одним из первых выпускников школы. Выпуск состоялся за два дня до начала войны - 20 июня 1941 года. Спустя чуть более 70 лет шестой лицей окончил Александр Кусков.
"Оба героя осознанно выбрали военную профессию, достойно воевали и погибли смертью храбрых в боях с превосходящими силами противника. Стали примером мужества, беззаветной преданности воинскому долгу и своей Родине. Гордостью родного Черного Ануя, шестой школы и всей Республики Алтай", - отметил Турчак.
Шуклин погиб в 1941 году во время Великой Отечественной войны. По данным Турчака, Кусков погиб в 2024 году в Сирии.