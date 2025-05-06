https://ria.ru/20250506/altaj-2015338000.html

На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России

На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России - РИА Новости, 06.05.2025

На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России

Мемориальные доски двум героям Советского Союза и Российской Федерации, погибшим в разные годы, открыли на здании лицея в Республике Алтай. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:22:00+03:00

2025-05-06T17:22:00+03:00

2025-05-06T17:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

республика алтай

усть-канский район

горно-алтайск

80-летие победы в великой отечественной войне

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БАРНАУЛ , 5 мая – РИА Новости. Мемориальные доски двум героям Советского Союза и Российской Федерации, погибшим в разные годы, открыли на здании лицея в Республике Алтай. "Открыли мемориальные доски двум нашим героям на здании родной для них школы - шестого лицея. Герой Советского Союза Илья Захарович Шуклин и герой Российской Федерации Александр Темирбекович Кусков. Оба родились в селе Черный Ануй Усть-Канского района. Подростками переехали в Горно-Алтайск и окончили шестую школу", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что Шуклин стал одним из первых выпускников школы. Выпуск состоялся за два дня до начала войны - 20 июня 1941 года. Спустя чуть более 70 лет шестой лицей окончил Александр Кусков. "Оба героя осознанно выбрали военную профессию, достойно воевали и погибли смертью храбрых в боях с превосходящими силами противника. Стали примером мужества, беззаветной преданности воинскому долгу и своей Родине. Гордостью родного Черного Ануя, шестой школы и всей Республики Алтай", - отметил Турчак. Шуклин погиб в 1941 году во время Великой Отечественной войны. По данным Турчака, Кусков погиб в 2024 году в Сирии.

https://ria.ru/20250505/moskva-2014999168.html

https://ria.ru/20250506/moskva-2015225945.html

республика алтай

усть-канский район

горно-алтайск

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общество, республика алтай, усть-канский район, горно-алтайск, 80-летие победы в великой отечественной войне