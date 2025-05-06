Рейтинг@Mail.ru
На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:22 06.05.2025 (обновлено: 17:23 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/altaj-2015338000.html
На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России
На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России - РИА Новости, 06.05.2025
На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России
Мемориальные доски двум героям Советского Союза и Российской Федерации, погибшим в разные годы, открыли на здании лицея в Республике Алтай. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:22:00+03:00
2025-05-06T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
республика алтай
усть-канский район
горно-алтайск
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015336741_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2be4eac429ccff4aa1a588045c840a02.jpg
БАРНАУЛ , 5 мая – РИА Новости. Мемориальные доски двум героям Советского Союза и Российской Федерации, погибшим в разные годы, открыли на здании лицея в Республике Алтай. "Открыли мемориальные доски двум нашим героям на здании родной для них школы - шестого лицея. Герой Советского Союза Илья Захарович Шуклин и герой Российской Федерации Александр Темирбекович Кусков. Оба родились в селе Черный Ануй Усть-Канского района. Подростками переехали в Горно-Алтайск и окончили шестую школу", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что Шуклин стал одним из первых выпускников школы. Выпуск состоялся за два дня до начала войны - 20 июня 1941 года. Спустя чуть более 70 лет шестой лицей окончил Александр Кусков. "Оба героя осознанно выбрали военную профессию, достойно воевали и погибли смертью храбрых в боях с превосходящими силами противника. Стали примером мужества, беззаветной преданности воинскому долгу и своей Родине. Гордостью родного Черного Ануя, шестой школы и всей Республики Алтай", - отметил Турчак. Шуклин погиб в 1941 году во время Великой Отечественной войны. По данным Турчака, Кусков погиб в 2024 году в Сирии.
https://ria.ru/20250505/moskva-2014999168.html
https://ria.ru/20250506/moskva-2015225945.html
республика алтай
усть-канский район
горно-алтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015336741_87:0:1224:853_1920x0_80_0_0_7539648153c4e6c1b262156cfb1e43d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика алтай, усть-канский район, горно-алтайск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Республика Алтай, Усть-Канский район, Горно-Алтайск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Алтае открыли мемориальные доски героям Советского Союза и России

На здании алтайского лицея открыли мемориальные доски героям Шуклину и Кускову

© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/TelegramМемориальные доски Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина и героя Российской Федерации Александра Темирбековича Кускова на здании лицея №6 в Горно-Алтайске
Мемориальные доски Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина и героя Российской Федерации Александра Темирбековича Кускова на здании лицея №6 в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/Telegram
Мемориальные доски Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина и героя Российской Федерации Александра Темирбековича Кускова на здании лицея №6 в Горно-Алтайске
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ , 5 мая – РИА Новости. Мемориальные доски двум героям Советского Союза и Российской Федерации, погибшим в разные годы, открыли на здании лицея в Республике Алтай.
"Открыли мемориальные доски двум нашим героям на здании родной для них школы - шестого лицея. Герой Советского Союза Илья Захарович Шуклин и герой Российской Федерации Александр Темирбекович Кусков. Оба родились в селе Черный Ануй Усть-Канского района. Подростками переехали в Горно-Алтайск и окончили шестую школу", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Маршал Павел Рыбалко - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Москве открыли памятную доску Герою Советского Союза Павлу Рыбалко
5 мая, 11:21
Глава региона подчеркнул, что Шуклин стал одним из первых выпускников школы. Выпуск состоялся за два дня до начала войны - 20 июня 1941 года. Спустя чуть более 70 лет шестой лицей окончил Александр Кусков.
"Оба героя осознанно выбрали военную профессию, достойно воевали и погибли смертью храбрых в боях с превосходящими силами противника. Стали примером мужества, беззаветной преданности воинскому долгу и своей Родине. Гордостью родного Черного Ануя, шестой школы и всей Республики Алтай", - отметил Турчак.
Шуклин погиб в 1941 году во время Великой Отечественной войны. По данным Турчака, Кусков погиб в 2024 году в Сирии.
Яков Федоренко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко
Вчера, 11:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРеспублика АлтайУсть-Канский районГорно-Алтайск80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала