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Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме - РИА Новости, 06.05.2025
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07:50 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/alkogol-2015197159.html
Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме
Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме - РИА Новости, 06.05.2025
Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал владельцев алкомаркетов "соавторами алкогольного терроризма", пишет РБК. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:50:00+03:00
2025-05-06T07:50:00+03:00
общество
вологодская область
россия
георгий филимонов
михаил мурашко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал владельцев алкомаркетов "соавторами алкогольного терроризма", пишет РБК. Как сообщает издание, Филимонов считает, что владельцы алкомаркетов "являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны". "На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты - не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений", - сказал глава региона. В Вологодской области с 1 марта вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. В соответствии с документом, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни - с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что введенные в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже показали снижение смертности населения. По его данным, снижение потребления алкоголя может принести "быстрые победы" в росте продолжительности жизни россиян - статистически доказано, что существенный рост (новогодние праздники) или сокращение ("сухой" закон) потребления алкоголя оказывают незамедлительное влияние на смертность.
https://ria.ru/20241205/zhestyannikov-1987504705.html
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общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, михаил мурашко
Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Михаил Мурашко
Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме

Филимонов: владельцы алкомаркетов являются триггерами алкогольного терроризма

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал владельцев алкомаркетов "соавторами алкогольного терроризма", пишет РБК.
Как сообщает издание, Филимонов считает, что владельцы алкомаркетов "являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны".
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"На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты - не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений", - сказал глава региона.
В Вологодской области с 1 марта вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. В соответствии с документом, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00.
Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни - с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что введенные в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже показали снижение смертности населения. По его данным, снижение потребления алкоголя может принести "быстрые победы" в росте продолжительности жизни россиян - статистически доказано, что существенный рост (новогодние праздники) или сокращение ("сухой" закон) потребления алкоголя оказывают незамедлительное влияние на смертность.
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ОбществоВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновМихаил Мурашко
 
 
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