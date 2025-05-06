https://ria.ru/20250506/aktsii-2015399215.html

В посольстве России в Швеции прошли акции к 80-летию Победы

В посольстве России в Швеции прошли акции к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В посольстве России в Швеции прошли акции к 80-летию Победы

Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в посольстве России в Швеции в преддверии Дня Победы, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:38:00+03:00

2025-05-06T21:38:00+03:00

2025-05-06T21:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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швеция

стокгольм (город)

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в посольстве России в Швеции в преддверии Дня Победы, сообщили в дипмиссии. "Шестого мая, в преддверии Дня Победы в посольстве России в Швеции состоялась акция "Бессмертный полк". Посол России С.С.Беляев, сотрудники российских загранучреждений в Стокгольме и члены их семей почтили память своих героических предков, внесших бесценный вклад в общее дело Победы над фашизмом, всех тех, кто отдал свои жизни за спасение Отечества и мира", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. По словам дипломатов, в посольстве также состоялась международная акция "Сад памяти", в рамках которой новые деревья ежегодно высаживаются в России и за рубежом в память обо всех советских гражданах, погибших во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250506/kambodzha-2015233330.html

россия

швеция

стокгольм (город)

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россия, швеция, стокгольм (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, день победы