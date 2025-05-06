https://ria.ru/20250506/aktsii-2015209601.html

Почти 5 тысяч россиян приняли участие в акции "Игрушка ветерану"

Почти 5 тысяч россиян приняли участие в акции "Игрушка ветерану" - РИА Новости, 06.05.2025

Почти 5 тысяч россиян приняли участие в акции "Игрушка ветерану"

Почти 5 тысяч человек стали участниками Всероссийской акции Росприроднадзора "Игрушка ветерану" и подарили плюшевых белых медведей, которых сделали своими... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:00:00+03:00

2025-05-06T10:00:00+03:00

2025-05-06T10:00:00+03:00

россия

братск

архангельск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

ветераны

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Почти 5 тысяч человек стали участниками Всероссийской акции Росприроднадзора "Игрушка ветерану" и подарили плюшевых белых медведей, которых сделали своими руками для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила глава службы Светлана Радионова.Акция, посвященная 80-летию Великой Победы, состоялась в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". Мягких белых медведей – символ премии – сшили дети и взрослые из разных регионов страны, в том числе воспитанники детских домов, школ-интернатов и ребята из социально-реабилитационных центров, оставшиеся без попечения родителей. Все они с большим удовольствием создали мягкие игрушки в подарок фронтовикам.Главный эколог страны Радионова отметила, что акция "Игрушка ветерану" получила огромный отклик среди детей и взрослых. Участие приняли не только семьи, в которых бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны, но и детские сады, школы, коррекционные центры и интернаты."Мы получили тысячи писем от авторов игрушек, которые благодарят премию "Экология – дело каждого" за редкую возможность подарить фронтовикам тепло и улыбку. Мягкие игрушки стали простым и сердечным способом сказать спасибо ветеранам за их подвиги. Пожелать им здоровья и создать праздничное настроение в преддверии 9 Мая. Многие участники использовали ненужные лоскуты ткани, остатки пряжи и других вторичных материалов. Получились потрясающе красивые медвежата – символы признательности и уважения всем, кто ковал Великую Победу!" – приводит пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" слова Радионовой.По ее словам, игрушки ветеранам прислали жители самых отдаленных уголков нашей родины. Это и рабочий поселок Искателей Ненецкого автономного округа, и легендарный город на Ангаре – Братск, и северный форпост России, город воинской славы – Архангельск, и село Нижнетамбовское Хабаровского края, и столица Дагестана – Махачкала. Из Республики Хакасия приехали несколько белых медведей с авторскими открытками от воспитанников детского дома "Ласточка". Присоединились к акции сразу два детских дома Кемеровской области, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Сахалинской и Ростовской областей, Краснодарского края, специальная школа-интернат Петрозаводска, Псковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Воспитанница Краснодарского реабилитационного центра 14-летняя Даша написала, что участие в акции стало для нее настоящим уроком патриотизма и любви к истории страны. Связав медвежонка "Умку", девочка призналась, что почувствовала гордость за очень важное дело. За то, что ее поступок оставит след в сердце ветерана.Радионова поблагодарила всех участников акции "Игрушка ветерану" за сердечные поздравления фронтовикам, а также отметила, что юное поколение чтит память героев и вдохновляется их мужеством. А еще проявляет заботу о тех, кому она так нужна. Многие авторы игрушек признаются, что участвуют в акции в память о родных фронтовиках, которых уже нет рядом. Белые медведи стали символом глубокого уважения к воевавшим предкам и всем защитникам Отечества. Некоторые участники создали сувениры с национальным колоритом. Так сделали пятиклассники из города Печора. Они изготовили не просто игрушки, а брелоки, и украсили их шарфиками в цвета флага Республики Коми. Активисты экологического движения города Гусь-Хрустальный использовали для пошива мишек синтепон, полученный из переработанной пластиковой бутылки. А воспитатели архангельского детского сада дали вторую жизнь образцам тканей из мебельного магазина. Вместе с детьми они сшили памятные презенты ветеранам. Некоторые игрушки уже подарили фронтовикам в разных городах России. Остальные – уже в пути. Их вручают волонтеры и сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора.Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки, как у детей, так и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств из пяти континентов. Победители и призеры премии имеют возможность получить не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, братск, архангельск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ветераны