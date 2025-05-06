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СМИ сообщили о смерти 11-летней актрисы после множества остановок сердца

СМИ сообщили о смерти 11-летней актрисы после множества остановок сердца - РИА Новости, 06.05.2025

СМИ сообщили о смерти 11-летней актрисы после множества остановок сердца

В возрасте 11 лет умерла бразильская актриса Миллена Брандао, передает портал TMZ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:26:00+03:00

2025-05-06T11:26:00+03:00

2025-05-06T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В возрасте 11 лет умерла бразильская актриса Миллена Брандао, передает портал TMZ."По словам ее семьи, бразильская актриса умерла в пятницу. Точная причина пока неизвестна, но несколько новостных источников сообщают, что в дни перед смертью Брандао перенесла по крайнее мере 13 остановок сердца", — говорится в материале.Семья девочки в память о ней опубликовала сообщение в социальных сетях, указали журналисты.Миллена Брандао была известна своей ролью в сериале от Netflix "Единомышленники".

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netflix, шоу-бизнес, в мире, бразилия