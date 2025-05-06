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Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ

Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ - РИА Новости, 06.05.2025

Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ

Власти афганской провинции Панджшир присоединились к запрету на показ живых существ по телевидению и изображений людей и животных в СМИ, сообщил во вторник... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:59:00+03:00

2025-05-06T06:59:00+03:00

2025-05-06T06:59:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти афганской провинции Панджшир присоединились к запрету на показ живых существ по телевидению и изображений людей и животных в СМИ, сообщил во вторник Центр афганской журналистики (AFJC). По данным центра, такой запрет введен уже в 18 из 34-х провинций Афганистана в связи с имплементацией закона о поощрении "добродетели и предотвращения порока". По данным AFJC, губернатор Панджшира Мохаммад Ага Хаким 4 мая провел в своем офисе встречу с местными чиновниками, улемами и духовенством для обсуждения хода реализации закона о поощрении "добродетели и предотвращении порока". Он заявил, что в соответствии с этим законом публикация изображений живых существ запрещена на всей территории Панджшира и в провинциальных СМИ. "Хаким также заявил, что для обеспечения соблюдения этого закона в провинции будут созданы комитеты, а нарушители запрета будут нести юридическую ответственность", - говорится в заявлении организации. "Местный журналист в Панджшире, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, отметил, что официальное введение запрета, как ожидается, еще больше ограничит деятельность СМИ и доступ к информации в провинции. В настоящее время в Панджшире работают провинциальное отделение национального радио и телевидения (RTA), а также частная радиостанция "Kechken", - отмечается в заявлении. По данным AFJC, до Панджшира запрет на публикацию изображений живых существ был официально объявлен и введен в действие более чем в половине афганских провинций, включая Кандагар, Тахар, Бадгис, Гельменд, Нангархар, Нуристан, Фарах, Нимруз, Бадахшан, Баглан, Джаузджан, Заболь, Парван, Кундуз, Бамиан, Дайкунди и Фарьяб. Закон о поощрении "добродетели и предотвращении порока" был опубликован 21 августа 2024 года. В соответствии со статьей 17 этого закона, на сотрудников полиции нравов ("мохтасибов" - ред.) возложена задача предотвращения публикации изображений живых существ. AFJC выразил глубокую обеспокоенность в связи с введением этого запрета в Панджшире, предупредив, что такие ограничения "фундаментально подрывают принципы свободы слова и афганское законодательство о СМИ". "AFJC предупреждает, что дальнейшее расширение этого запрета усилит давление на и без того ограниченное афганское медиа-сообщество, которое сталкивается с беспрецедентными ограничениями. Эти ограничения серьезно угрожают праву общественности на доступ к информации", - подчеркивается в заявлении центра.

https://ria.ru/20250503/afganistan-2014738785.html

https://ria.ru/20250307/televidenie-2003545053.html

https://ria.ru/20241114/afganistan-1983659732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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