https://ria.ru/20250506/aeroport-2015410889.html

В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале

В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале

Факторов, которые могли привести к отравлению супружеской пары в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", не выявлено, в бизнес-зале в тот день завтракали около... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:42:00+03:00

2025-05-06T23:42:00+03:00

2025-05-06T23:42:00+03:00

происшествия

екатеринбург

горно-алтайск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Факторов, которые могли привести к отравлению супружеской пары в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", не выявлено, в бизнес-зале в тот день завтракали около 200 пассажиров, но иных жалоб на качество еды не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "По этому случаю проведена внутренняя проверка. Факторов, которые могли бы привести к отравлению, выявлено не было. Блюда готовились и хранились с соблюдением всех санитарных норм, включая соблюдение температурного режима, сроков годности. При этом в этот день в бизнес-зале завтракало около 200 пассажиров, и иных жалоб на качество еды не поступало", – рассказали агентству в пресс-службе "Кольцово". Во вторник в СМИ появилась информация о том, что супружескую пару госпитализировали с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск, пассажиры заявляли журналистам, что оказались в больнице из-за завтрака в бизнес-зале екатеринбургского "Кольцово". После происшествия Уральская транспортная прокуратура начала проверку. Свердловское управление Роспотребнадзора уточняло, что проводится эпидрасследование, однако жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало.

https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html

екатеринбург

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, горно-алтайск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)