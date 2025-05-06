https://ria.ru/20250506/aeroport-2015410889.html
В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале
В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале
Факторов, которые могли привести к отравлению супружеской пары в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", не выявлено, в бизнес-зале в тот день завтракали около... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:42:00+03:00
2025-05-06T23:42:00+03:00
2025-05-06T23:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
горно-алтайск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Факторов, которые могли привести к отравлению супружеской пары в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", не выявлено, в бизнес-зале в тот день завтракали около 200 пассажиров, но иных жалоб на качество еды не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "По этому случаю проведена внутренняя проверка. Факторов, которые могли бы привести к отравлению, выявлено не было. Блюда готовились и хранились с соблюдением всех санитарных норм, включая соблюдение температурного режима, сроков годности. При этом в этот день в бизнес-зале завтракало около 200 пассажиров, и иных жалоб на качество еды не поступало", – рассказали агентству в пресс-службе "Кольцово". Во вторник в СМИ появилась информация о том, что супружескую пару госпитализировали с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск, пассажиры заявляли журналистам, что оказались в больнице из-за завтрака в бизнес-зале екатеринбургского "Кольцово". После происшествия Уральская транспортная прокуратура начала проверку. Свердловское управление Роспотребнадзора уточняло, что проводится эпидрасследование, однако жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало.
https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, горно-алтайск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В аэропорту "Кольцово" опровергли отравление пассажиров в бизнес-зале
Факторов, которые могли привести к отравлению пассажиров в "Кольцово", не нашли