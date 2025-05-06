https://ria.ru/20250506/aeroport-2015399369.html

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:39:00+03:00

2025-05-06T21:39:00+03:00

2025-05-06T21:44:00+03:00

аэропорт "жуковский"

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.19 мск введены в аэропорту "Жуковский", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее во вторник в аэропорту "Жуковский" уже вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015393592.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

аэропорт "жуковский", россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)