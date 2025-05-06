https://ria.ru/20250506/aeroport-2015399369.html
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:39:00+03:00
2025-05-06T21:39:00+03:00
2025-05-06T21:44:00+03:00
аэропорт "жуковский"
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.19 мск введены в аэропорту "Жуковский", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее во вторник в аэропорту "Жуковский" уже вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015393592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "жуковский", россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Аэропорт "Жуковский", Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов