https://ria.ru/20250506/aeroport-2015338798.html
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:25:00+03:00
2025-05-06T17:25:00+03:00
2025-05-06T17:28:00+03:00
калуга
тамбов
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево); Тамбов (Донское); Ярославль (Туношна)", - сообщили в Росавиация.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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калуга, тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Тамбов, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги и Тамбова временно ограничили прием и выпуск судов