https://ria.ru/20250506/aeroport-2015338798.html

В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:25:00+03:00

2025-05-06T17:25:00+03:00

2025-05-06T17:28:00+03:00

калуга

тамбов

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:106:3454:2048_1920x0_80_0_0_293434bf438745d42e55a1e22765b02f.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево); Тамбов (Донское); Ярославль (Туношна)", - сообщили в Росавиация.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015337867.html

калуга

тамбов

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)