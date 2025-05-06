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В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
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17:25 06.05.2025 (обновлено: 17:28 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015338798.html
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:25:00+03:00
2025-05-06T17:28:00+03:00
калуга
тамбов
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево); Тамбов (Донское); Ярославль (Туношна)", - сообщили в Росавиация.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015337867.html
калуга
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калуга, тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Тамбов, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги и Тамбова временно ограничили прием и выпуск судов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево); Тамбов (Донское); Ярославль (Туношна)", - сообщили в Росавиация.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
Вчера, 17:21
 
КалугаТамбовЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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