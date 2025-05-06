https://ria.ru/20250506/aeroport-2015337867.html
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:21:00+03:00
2025-05-06T17:21:00+03:00
2025-05-06T17:26:00+03:00
аэропорт "жуковский"
жуковский
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский в 16.50 мск", - рассказали там.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015321704.html
жуковский
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аэропорт "жуковский", жуковский
Аэропорт "Жуковский", Жуковский
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов