https://ria.ru/20250506/aeroport-2015337867.html

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:21:00+03:00

2025-05-06T17:21:00+03:00

2025-05-06T17:26:00+03:00

аэропорт "жуковский"

жуковский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151440/11/1514401197_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_f4d8c86918e9ef96bb35aa65e0544176.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский в 16.50 мск", - рассказали там.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015321704.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт "жуковский", жуковский