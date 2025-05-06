https://ria.ru/20250506/aeroport-2015192324.html
В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле возобновили работу аэропорты
В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле возобновили работу аэропорты - РИА Новости, 06.05.2025
В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле возобновили работу аэропорты
Ограничения в работе аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:24:00+03:00
2025-05-06T06:24:00+03:00
2025-05-06T08:11:00+03:00
иваново
нижний новгород
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля в 4.15 мск, в Калуге - в 1.14 мск."В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 6.06 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015191438.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Иваново, Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле возобновили работу аэропорты
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения