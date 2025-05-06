https://ria.ru/20250506/aeroport-2015190428.html
В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов
В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 06.05.2025
В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов
Ограничения введены в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:55:00+03:00
2025-05-06T05:55:00+03:00
2025-05-06T05:56:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
нижнекамск
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения введены в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 5.40 мск введены в аэропортах Казань (код ИКАО: UWKD) и Нижнекамск (Бегишево; UWKE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189728.html
казань
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, нижнекамск, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Нижнекамск, Безопасность
В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов