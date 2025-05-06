https://ria.ru/20250506/aeroport-2015190428.html

В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов

В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 06.05.2025

В двух городах ввели ограничения на работу аэропортов

Ограничения введены в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:55:00+03:00

2025-05-06T05:55:00+03:00

2025-05-06T05:56:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

казань

нижнекамск

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения введены в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 5.40 мск введены в аэропортах Казань (код ИКАО: UWKD) и Нижнекамск (Бегишево; UWKE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189728.html

казань

нижнекамск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, нижнекамск, безопасность