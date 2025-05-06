https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189728.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

Ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:45:00+03:00

2025-05-06T05:45:00+03:00

2025-05-06T05:48:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения в аэропортах были введены в 0.57 мск. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 5.03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество