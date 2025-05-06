https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189728.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
Ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:45:00+03:00
2025-05-06T05:45:00+03:00
2025-05-06T05:48:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения в аэропортах были введены в 0.57 мск. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 5.03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Общество
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
В Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов