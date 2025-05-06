https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html

В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов

В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 06.05.2025

В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов

Ограничения введены в работе аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:30:00+03:00

2025-05-06T04:30:00+03:00

2025-05-06T04:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

иваново

нижний новгород

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения введены в работе аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/aeproport-2015177225.html

иваново

нижний новгород

ярославль

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Дарья Буймова

иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность