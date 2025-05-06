https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html
В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов
В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 06.05.2025
В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов
Ограничения введены в работе аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:30:00+03:00
2025-05-06T04:30:00+03:00
2025-05-06T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
иваново
нижний новгород
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения введены в работе аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/aeproport-2015177225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Иваново, Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В трех городах ввели ограничения на работу аэропортов
В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели ограничения на работу аэропортов