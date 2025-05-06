https://ria.ru/20250506/aeroport-2015184707.html

В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения

В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения

Ограничения в работе аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:13:00+03:00

2025-05-06T04:13:00+03:00

2025-05-06T04:14:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в "Шереметьево" ввели в 1.15 мск, во "Внуково" - в 0.57 мск."В аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" в 3.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015179135.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), общество