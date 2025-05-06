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В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
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04:13 06.05.2025 (обновлено: 04:14 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015184707.html
В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения
В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения
Ограничения в работе аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:13:00+03:00
2025-05-06T04:14:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в "Шереметьево" ввели в 1.15 мск, во "Внуково" - в 0.57 мск."В аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" в 3.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015179135.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), общество
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Общество
В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения

Во Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в "Шереметьево" ввели в 1.15 мск, во "Внуково" - в 0.57 мск.
"В аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" в 3.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Общество
 
 
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