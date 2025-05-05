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Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой - РИА Новости, 05.05.2025
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14:35 05.05.2025 (обновлено: 21:54 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/zhenschina-2015066634.html
Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой
Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой - РИА Новости, 05.05.2025
Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой
Жительницу американского штата Висконсин, пропавшую более 60 лет назад, нашли живой и здоровой, сообщила местная полиция. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:35:00+03:00
2025-05-05T21:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жительницу американского штата Висконсин, пропавшую более 60 лет назад, нашли живой и здоровой, сообщила местная полиция. Речь идет об Одри Бакберг, ранее проживавшей в городе Ридсбург. По словам шерифа округа Сок, мать двоих детей ушла из дома 7 июля 1962 года, на тот момент ей было 20 лет. "Одри Бакберг жива и здорова и в настоящее время проживает за пределами штата. Дальнейшее расследование показало, что исчезновение мисс Бакберг произошло по ее собственному желанию, а не в результате преступной деятельности", — говорится в заявлении.Отмечается, что поиски возобновили в рамках повторной проверки и расследования нераскрытых дел. Как рассказал региональному телеканалу WSIN детектив Айзек Хэнсон, ему удалось найти пропавшую через аккаунт ее сестры на сайте ancestry.com. Он также допустил, что решение женщины уйти из дома могло быть связано с жестокостью мужа. Хэнсон добавил, что Бакберг выглядела счастливой и не жалеющей о своем поступке.
https://ria.ru/20250106/ischeznovenie-1991726558.html
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в мире, висконсин, сша
В мире, Висконсин, США
Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой

В США нашли жительницу штата Висконсин, пропавшую более 60 лет

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жительницу американского штата Висконсин, пропавшую более 60 лет назад, нашли живой и здоровой, сообщила местная полиция.
Речь идет об Одри Бакберг, ранее проживавшей в городе Ридсбург. По словам шерифа округа Сок, мать двоих детей ушла из дома 7 июля 1962 года, на тот момент ей было 20 лет.
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"Одри Бакберг жива и здорова и в настоящее время проживает за пределами штата. Дальнейшее расследование показало, что исчезновение мисс Бакберг произошло по ее собственному желанию, а не в результате преступной деятельности", — говорится в заявлении.
Отмечается, что поиски возобновили в рамках повторной проверки и расследования нераскрытых дел. Как рассказал региональному телеканалу WSIN детектив Айзек Хэнсон, ему удалось найти пропавшую через аккаунт ее сестры на сайте ancestry.com. Он также допустил, что решение женщины уйти из дома могло быть связано с жестокостью мужа.
Хэнсон добавил, что Бакберг выглядела счастливой и не жалеющей о своем поступке.
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