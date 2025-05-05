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"Теплый разговор" Зеленского вызвал гнев в Сети
"Теплый разговор" Зеленского вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 05.05.2025
"Теплый разговор" Зеленского вызвал гнев в Сети
Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о близком общении к исполняющим обязанности канцлера ФРГ Олафом Шольцем. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:12:00+03:00
2025-05-05T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о близком общении к исполняющим обязанности канцлера ФРГ Олафом Шольцем.По словам главы киевского режима, он провел "теплый" телефонный разговор с политиком."Меня уже тошнит от твоего глупого лица", — не выдержал Axmed."Немцы не хотят поддерживал коррумпированную Украину", — отметил Tom Hommel."Я так рад, что Америка отшила Зеленского", — заявил Cgrazz007."Мошенник", — отрезал OxxBigDaddyxxO."Нацистские банды поддерживают друг друга", — возмутился DoPAmlNe."Последний телефонный звонок. Скатертью дорога Шольцу", — написал ChillaxBcn.В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
https://ria.ru/20250505/zelenskiy-2015156341.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, ХДС/ХСС