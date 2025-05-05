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Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским - РИА Новости, 05.05.2025
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20:31 05.05.2025 (обновлено: 21:23 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/zelenskiy-2015156341.html
Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским
Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским - РИА Новости, 05.05.2025
Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, выступая в парламенте, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, соответствующий отрывок... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:31:00+03:00
2025-05-05T21:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, выступая в парламенте, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, соответствующий отрывок своей речи он выложил в соцсети X.Как отметил политик, в словах главы киевского режима он увидел неприкрытую угрозу, связанную с опросом венгров о принятии Украины в ЕС."В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт", — отметил он.Премьер добавил, что он до последнего пытался избежать ссоры с Зеленским, не реагируя на его провокационные заявления.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово — за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014880477.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским

Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Зеленским

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, выступая в парламенте, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, соответствующий отрывок своей речи он выложил в соцсети X.
Как отметил политик, в словах главы киевского режима он увидел неприкрытую угрозу, связанную с опросом венгров о принятии Украины в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС
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"В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт", — отметил он.
Премьер добавил, что он до последнего пытался избежать ссоры с Зеленским, не реагируя на его провокационные заявления.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово — за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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