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В Госдуме заявили, что Зеленский предал идеалы своего деда
В Госдуме заявили, что Зеленский предал идеалы своего деда - РИА Новости, 05.05.2025
В Госдуме заявили, что Зеленский предал идеалы своего деда
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский предал идеалы своего деда, освобождавшего... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский предал идеалы своего деда, освобождавшего Европу от фашистов. "Зеленский своей нацисткой политикой и угрозами в отношении парада Победы в Москве предал идеалы своего деда - кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Зеленского, который освобождал Украинскую ССР и Европу от фашистов", - сказал Ивлев. По его словам, и если дед, который воевал против фашистов, раньше просто выдрал бы внука, извратившего традиции ветеранов Великой Отечественной войны, то теперь это лечится только силой русского оружия. "Неадекватным киевским политикам, полностью потерявшим связь с реальностью, иное лекарство уже не поможет", - сказал депутат. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
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европа, москва, россия, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф
Европа, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Зеленский предал идеалы своего деда
Депутат Ивлев: Зеленский предал идеалы деда, освобождавшего Европу от фашистов