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Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ - РИА Новости, 05.05.2025
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21:34 05.05.2025 (обновлено: 21:35 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/zakharova-2015161085.html
Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ
Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ - РИА Новости, 05.05.2025
Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что у украинского политэксперта Тараса Березовца, который предложил уничтожить ее с... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:34:00+03:00
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что у украинского политэксперта Тараса Березовца, который предложил уничтожить ее с помощью искусственного интеллекта, не осталось ни своего интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной. Захарова обратила внимание на высказывание Березовца, согласно которому искусственный интеллект нужно использовать для того, чтобы "уничтожить" ее, главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, а также президента РФ Владимира Путина. "Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной", - написала Захарова.
https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html
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в мире, россия, мария захарова, маргарита симоньян, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ

Захарова заявила, что у Березовца предложившего ее уничтожить, нет интеллекта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что у украинского политэксперта Тараса Березовца, который предложил уничтожить ее с помощью искусственного интеллекта, не осталось ни своего интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной.
Захарова обратила внимание на высказывание Березовца, согласно которому искусственный интеллект нужно использовать для того, чтобы "уничтожить" ее, главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, а также президента РФ Владимира Путина.
"Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной", - написала Захарова.
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В миреРоссияМария ЗахароваМаргарита СимоньянУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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