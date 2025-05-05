https://ria.ru/20250505/zakharova-2015161085.html

Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ

Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ - РИА Новости, 05.05.2025

Захарова ответила эксперту, который предложил уничтожить ее с помощью ИИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что у украинского политэксперта Тараса Березовца, который предложил уничтожить ее с... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:34:00+03:00

2025-05-05T21:34:00+03:00

2025-05-05T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что у украинского политэксперта Тараса Березовца, который предложил уничтожить ее с помощью искусственного интеллекта, не осталось ни своего интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной. Захарова обратила внимание на высказывание Березовца, согласно которому искусственный интеллект нужно использовать для того, чтобы "уничтожить" ее, главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, а также президента РФ Владимира Путина. "Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной", - написала Захарова.

https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html

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в мире, россия, мария захарова, маргарита симоньян, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)