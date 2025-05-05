https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014954923.html

Посольство России не получало уведомлений о церемониях в Хиросиме

Посольство России не получало уведомлений о церемониях в Хиросиме - РИА Новости, 05.05.2025

Посольство России не получало уведомлений о церемониях в Хиросиме

Посольство Российской Федерации не получало уведомлений, связанных с проведением траурных церемоний в Хиросиме и Нагасаки, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:36:00+03:00

2025-05-05T05:36:00+03:00

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хиросима (префектура)

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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Посольство Российской Федерации не получало уведомлений, связанных с проведением траурных церемоний в Хиросиме и Нагасаки, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии Николай Ноздрев. "Никаких официальных уведомлений по поводу проведения памятных церемоний, посвящённых жертвам бомбардировок Хиросимы и Нагасаки посольство не получало", - сказал Ноздрев агентству. Ранее представитель мэрии Хиросимы сообщил РИА Новости, что в 2025 году посольства и другие иностранные организации будут получат не приглашения, как раньше, а уведомления о проведении траурной церемонии. Таким образом, решение об участии или неучастии будет приниматься самостоятельно каждой страной. Это делает теоретически возможным присутствие представителя России на траурной церемонии в Хиросиме памяти жертв атомной бомбардировки в ее 80-ю годовщину 6 августа. Уведомления по поводу церемонии памяти жертв атомной бомбардировки будут направлены всем 195 странам и регионам, с которыми у Японии есть дипломатические отношения. С 2022 года Хиросима не присылает приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Приглашение также не получают и представители Палестины, так как Япония официально не признает Палестину государством. Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки каждый год проходит в Парке мира в Хиросиме 6 августа. Парк разбит на одном из мест, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва, рядом с которым проходит церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В церемонии принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий. В 2024 году на церемонии присутствовали представители 111 государств, что стало максимальным числом за все время ее проведения. Однако Россия и Белоруссия, как и два предыдущих года, приглашений не получили. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".

https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

https://ria.ru/20250411/khirosima-2010618125.html

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), россия, япония