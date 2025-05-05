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В посольстве России в Токио проходит акция Бессмертный полк - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:27 05.05.2025 (обновлено: 08:17 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014954542.html
В посольстве России в Токио проходит акция Бессмертный полк
В посольстве России в Токио проходит акция Бессмертный полк - РИА Новости, 05.05.2025
В посольстве России в Токио проходит акция Бессмертный полк
Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:27:00+03:00
2025-05-05T08:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
томск
рихард зорге
токио
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. "Я рад, что сегодня нас всех объединило участие в марше памяти, шествии "Бессмертного полка" - подлинно народном начинании, которое сегодня объединяет десятки миллионов людей… Мы дрались с армией, которая объединила под свои человеконенавистнические знамена практически все население Европы, с армией, которую многие считали непобедимой. Но мы одолели ее… И в наши дни налицо желание добиться тотального уничтожения русского мира. Но какие бы планы ни пытались выстраивать западные спонсоры современного фашизма, мы прочно стоим на наших рубежах, которые сейчас проходят по фронтам специальной военной операции, где наши солдаты и офицеры героически отстаивают высокие идеалы гуманизма, как их деды и прадеды 80 лет назад", - сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.В шествии "Бессмертного полка" принял участие посол Китая в Японии У Цзянхао, соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, сотрудники российских учреждений."Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России", - сказала координатор "Бессмертного полка" в Японии Елена Корээда РИА Новости.Ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге при посольстве России исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.На территории посольства работала полевая кухня, предложившая участникам гречневую кашу и чай."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250504/shestvie-2014940911.html
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4.7
96
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353
60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Японии
Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. Перед собравшимися выступает ансамбль "Россиянка" школы им. Зорге при российском посольстве. А на территории дипмиссии развернули полевую кухню - дают гречневую кашу и чай.
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россия, томск, рихард зорге, токио, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Томск, Рихард Зорге, Токио, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В посольстве России в Токио проходит акция Бессмертный полк

Концерт в честь Дня Победы проходит в посольстве России в Токио

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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад, что сегодня нас всех объединило участие в марше памяти, шествии "Бессмертного полка" - подлинно народном начинании, которое сегодня объединяет десятки миллионов людей… Мы дрались с армией, которая объединила под свои человеконенавистнические знамена практически все население Европы, с армией, которую многие считали непобедимой. Но мы одолели ее… И в наши дни налицо желание добиться тотального уничтожения русского мира. Но какие бы планы ни пытались выстраивать западные спонсоры современного фашизма, мы прочно стоим на наших рубежах, которые сейчас проходят по фронтам специальной военной операции, где наши солдаты и офицеры героически отстаивают высокие идеалы гуманизма, как их деды и прадеды 80 лет назад", - сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.
© Ксения НакаАкция "Бессмертный полк" в посольстве России в Токио
Акция Бессмертный полк в посольстве России в Токио - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Ксения Нака
Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Токио
В шествии "Бессмертного полка" принял участие посол Китая в Японии У Цзянхао, соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, сотрудники российских учреждений.
«
"Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России", - сказала координатор "Бессмертного полка" в Японии Елена Корээда РИА Новости.
Ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге при посольстве России исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
© Ксения НакаАкция "Бессмертный полк" в посольстве России в Токио
Акция Бессмертный полк в посольстве России в Токио - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Ксения Нака
Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Токио
На территории посольства работала полевая кухня, предложившая участникам гречневую кашу и чай.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Акция Бессмертный полк в турецком городе Ташуджу - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Шествие "Бессмертного полка" прошли в турецких городах Адана и Ташуджу
4 мая, 23:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТомскРихард ЗоргеТокиоВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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