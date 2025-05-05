https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953612.html

Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины

Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины - РИА Новости, 05.05.2025

Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины

Участие Токио в авантюрах Киева будет иметь долгосрочные последствия, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:16:00+03:00

2025-05-05T05:16:00+03:00

2025-05-05T08:44:00+03:00

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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Участие Токио в авантюрах Киева будет иметь долгосрочные последствия, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев."Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса. Например, 9 апреля этого года было объявлено о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия", — сказал собеседник агентства.Дипломат отметил деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет, возложив ответственность за это на Токио."Двусторонние отношения объективно пережили беспрецедентный спад, достигнув низшей точки за всю историю дипломатических связей между нашими странами. Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение старательно возводившегося на протяжении десятилетий фундамента связей", — подчеркнул Ноздрев.Кроме того, посол назвал условие для возвращения к диалогу между странами."В складывающихся условиях обсуждение перспектив возврата к конструктивному диалогу лишено смысла. О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии", — заключил собеседник агентства.Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В ответ 21 марта прошлого года Москва объявила об отказе от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращении безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова и выходе из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953990.html

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953795.html

https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, токио, нато, вооруженные силы украины, украина