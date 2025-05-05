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Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины - РИА Новости, 05.05.2025
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05:16 05.05.2025 (обновлено: 08:44 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953612.html
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины - РИА Новости, 05.05.2025
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины
Участие Токио в авантюрах Киева будет иметь долгосрочные последствия, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:16:00+03:00
2025-05-05T08:44:00+03:00
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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Участие Токио в авантюрах Киева будет иметь долгосрочные последствия, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев."Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса. Например, 9 апреля этого года было объявлено о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия", — сказал собеседник агентства.Дипломат отметил деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет, возложив ответственность за это на Токио."Двусторонние отношения объективно пережили беспрецедентный спад, достигнув низшей точки за всю историю дипломатических связей между нашими странами. Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение старательно возводившегося на протяжении десятилетий фундамента связей", — подчеркнул Ноздрев.Кроме того, посол назвал условие для возвращения к диалогу между странами."В складывающихся условиях обсуждение перспектив возврата к конструктивному диалогу лишено смысла. О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии", — заключил собеседник агентства.Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В ответ 21 марта прошлого года Москва объявила об отказе от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращении безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова и выходе из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953990.html
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953795.html
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в мире, япония, россия, токио, нато, вооруженные силы украины, украина
В мире, Япония, Россия, Токио, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины

Посол Ноздрев: участие Токио в авантюрах Киева будет иметь последствия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Участие Токио в авантюрах Киева будет иметь долгосрочные последствия, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
"Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса. Например, 9 апреля этого года было объявлено о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия", — сказал собеседник агентства.
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Дипломат отметил деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет, возложив ответственность за это на Токио.
"Двусторонние отношения объективно пережили беспрецедентный спад, достигнув низшей точки за всю историю дипломатических связей между нашими странами. Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение старательно возводившегося на протяжении десятилетий фундамента связей", — подчеркнул Ноздрев.
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Кроме того, посол назвал условие для возвращения к диалогу между странами.
«
"В складывающихся условиях обсуждение перспектив возврата к конструктивному диалогу лишено смысла. О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии", — заключил собеседник агентства.
Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В ответ 21 марта прошлого года Москва объявила об отказе от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращении безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова и выходе из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.
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