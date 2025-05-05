Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины
Посол Ноздрев: участие Токио в авантюрах Киева будет иметь последствия
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Участие Токио в авантюрах Киева будет иметь долгосрочные последствия, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
"Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса. Например, 9 апреля этого года было объявлено о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия", — сказал собеседник агентства.
Дипломат отметил деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет, возложив ответственность за это на Токио.
"Двусторонние отношения объективно пережили беспрецедентный спад, достигнув низшей точки за всю историю дипломатических связей между нашими странами. Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение старательно возводившегося на протяжении десятилетий фундамента связей", — подчеркнул Ноздрев.
Кроме того, посол назвал условие для возвращения к диалогу между странами.
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"В складывающихся условиях обсуждение перспектив возврата к конструктивному диалогу лишено смысла. О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии", — заключил собеседник агентства.
Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В ответ 21 марта прошлого года Москва объявила об отказе от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращении безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова и выходе из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.