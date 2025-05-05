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Ростех рассказал о производстве янтаря в Калининграде после ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:25 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/yantar-2014952590.html
Ростех рассказал о производстве янтаря в Калининграде после ВОВ
Ростех рассказал о производстве янтаря в Калининграде после ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
Ростех рассказал о производстве янтаря в Калининграде после ВОВ
Калининградский янтарный комбинат начал восстановление заброшенного во время Великой Отечественной войны (ВОВ) карьера "Вальтер" в 1947 году, тогда же... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T04:25:00+03:00
2025-05-05T04:25:00+03:00
янтарный
калининградская область
калининградский янтарный комбинат
ростех
калининград
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Калининградский янтарный комбинат начал восстановление заброшенного во время Великой Отечественной войны (ВОВ) карьера "Вальтер" в 1947 году, тогда же зародилась отечественная янтарная отрасль, рассказали РИА Новости в "Ростехе". Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") был образован 21 июля 1947 года на базе Пальмникенского филиала Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Самый крупный завод мануфактуры располагался в Пальмникене (ныне пгт. Янтарный, Калининградская область). Здесь велась добыча янтаря в карьере "Вальтер". "Добывать янтарь в заброшенном карьере после войны было невозможно – его заполнили грунтовые воды. Восстанавливать карьер "Вальтер" начал Калининградский янтарный комбинат в 1947 году. Фактически в этот год зародилась отечественная янтарная отрасль", - рассказали в госкорпорации. Уточняется, что первые 127 тонн солнечного камня были добыты уже к концу 1948 года, завершилась выработка карьера "Вальтер" в начале 70-х годов XX века. На данный момент она ведется на Приморском карьере. В "Ростехе" также рассказали, что с 1939 года янтарный завод в Пальмникене был перепрофилирован под выпуск военной продукции. Там выпускали галантерейные товары: мундштуки, расчески и пуговицы, а зимой 1945 года туда перевезли и установили оборудование немецких оружейных и патронных заводов. "С 2014 года Калининградский янтарный комбинат работает под управлением "Ростеха". За это время численность сотрудников выросла более чем втрое – до 1,2 тысячи человек. Добыча янтаря увеличилась более чем вдвое – в прошлом году Янтарный комбинат добыл 627 тонн янтаря. Это стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения", - заключили в госкорпорации.
https://ria.ru/20241226/elka-1991560720.html
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янтарный, калининградская область, калининградский янтарный комбинат, ростех, калининград, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
Янтарный, Калининградская область, Калининградский янтарный комбинат, Ростех, Калининград, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ростех рассказал о производстве янтаря в Калининграде после ВОВ

Ростех: первые после ВОВ 127 тонн янтаря были добыты уже к концу 1948 года

© Fotolia / oksfЯнтарь
Янтарь - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Fotolia / oksf
Янтарь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Калининградский янтарный комбинат начал восстановление заброшенного во время Великой Отечественной войны (ВОВ) карьера "Вальтер" в 1947 году, тогда же зародилась отечественная янтарная отрасль, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") был образован 21 июля 1947 года на базе Пальмникенского филиала Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Самый крупный завод мануфактуры располагался в Пальмникене (ныне пгт. Янтарный, Калининградская область). Здесь велась добыча янтаря в карьере "Вальтер".
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"Добывать янтарь в заброшенном карьере после войны было невозможно – его заполнили грунтовые воды. Восстанавливать карьер "Вальтер" начал Калининградский янтарный комбинат в 1947 году. Фактически в этот год зародилась отечественная янтарная отрасль", - рассказали в госкорпорации.
Уточняется, что первые 127 тонн солнечного камня были добыты уже к концу 1948 года, завершилась выработка карьера "Вальтер" в начале 70-х годов XX века. На данный момент она ведется на Приморском карьере.
В "Ростехе" также рассказали, что с 1939 года янтарный завод в Пальмникене был перепрофилирован под выпуск военной продукции. Там выпускали галантерейные товары: мундштуки, расчески и пуговицы, а зимой 1945 года туда перевезли и установили оборудование немецких оружейных и патронных заводов.
"С 2014 года Калининградский янтарный комбинат работает под управлением "Ростеха". За это время численность сотрудников выросла более чем втрое – до 1,2 тысячи человек. Добыча янтаря увеличилась более чем вдвое – в прошлом году Янтарный комбинат добыл 627 тонн янтаря. Это стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения", - заключили в госкорпорации.
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