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В Подмосковье назначили нового руководителя ГСУ СК - РИА Новости, 05.05.2025
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17:34 05.05.2025 (обновлено: 17:41 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/yakovlev-2015122379.html
В Подмосковье назначили нового руководителя ГСУ СК
В Подмосковье назначили нового руководителя ГСУ СК - РИА Новости, 05.05.2025
В Подмосковье назначили нового руководителя ГСУ СК
Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначен Ярослав Яковлев, ранее занимавший должность замглавы ГСУ СК по области, свидетельствует информация, опубликованная... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначен Ярослав Яковлев, ранее занимавший должность замглавы ГСУ СК по области, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства. "Яковлев Ярослав Александрович, руководитель главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области", - указано на сайте ведомства. В ГСУ СК по области подтвердили РИА Новости информацию о назначении Яковлева и уточнили, что оно состоялось в апреле 2025 года. До этого Яковлев был заместителем руководителя ГСУ СК РФ по области, после освобождения с этой должности Александра Старикова в июне 2024 года исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Яковлев.
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московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В Подмосковье назначили нового руководителя ГСУ СК

Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначен Ярослав Яковлев, ранее занимавший должность замглавы ГСУ СК по области, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства.
«
"Яковлев Ярослав Александрович, руководитель главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области", - указано на сайте ведомства.
В ГСУ СК по области подтвердили РИА Новости информацию о назначении Яковлева и уточнили, что оно состоялось в апреле 2025 года.
До этого Яковлев был заместителем руководителя ГСУ СК РФ по области, после освобождения с этой должности Александра Старикова в июне 2024 года исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Яковлев.
 
Московская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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