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В Аптекарском огороде в Москве высадили яблоню в честь юбилея Победы

В Аптекарском огороде в Москве высадили яблоню в честь юбилея Победы - РИА Новости, 05.05.2025

В Аптекарском огороде в Москве высадили яблоню в честь юбилея Победы

Яблоню в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне высадили в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:14:00+03:00

2025-05-05T19:14:00+03:00

2025-05-05T19:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Яблоню в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне высадили в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Девятого мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата знаменательная, многие наши деды, фактически в каждой семье есть человек, который так или иначе связан с войной, принимал в ней участие. И конечно же, эта дата очень памятная для нас для всех. И мы хотели бы, чтобы она отозвалась в ряду поколений. Поскольку Ботанический сад – это такой музей растений, у нас есть традиция высаживать по памятным датам те или иные растения", - рассказал журналистам директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб. Он пояснил, что в годы войны яблоня стала знаковым растением для страны. "В самый разгар войны, в 1943 году, селекционеров пригласили на совещание в правительство, и речь шла о закладке яблоневых садов. Когда ученые удивились, что середина войны, почему же вы говорите о том, что нужно сажать яблони. На что им сказали, что, поскольку мы твердо верим в свою победу, мы можем планировать сады, которые будут плодоносить через 10, через 20 лет, и они увековечат память наших героев", - отметил Чуб. В мероприятии также приняли участие члены ассоциации "Север - дети войны СССР", представители Совета ветеранов МГУ и студенты университета.

https://ria.ru/20250405/sosny-2009586416.html

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общество, москва, владимир чуб, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы