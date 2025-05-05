https://ria.ru/20250505/vzyatka-2014950641.html

Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников

Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников - РИА Новости, 05.05.2025

Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников

Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:38:00+03:00

2025-05-05T03:38:00+03:00

2025-05-05T03:40:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, в 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток. Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей. По статье о получении более крупных взяток (290 УК РФ) за год приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250428/politsejskie-2013793360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия