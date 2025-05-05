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Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников - РИА Новости, 05.05.2025
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03:38 05.05.2025 (обновлено: 03:40 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vzyatka-2014950641.html
Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников
Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников - РИА Новости, 05.05.2025
Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников
Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:38:00+03:00
2025-05-05T03:40:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, в 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток. Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей. По статье о получении более крупных взяток (290 УК РФ) за год приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.
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Дарья Буймова
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников

Большая часть взяточников попадается при получении сумм до десяти тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток. Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей.
По статье о получении более крупных взяток (290 УК РФ) за год приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.
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