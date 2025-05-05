https://ria.ru/20250505/vzryv-2014942740.html

Очевидец взрыва в доме в Москве рассказал, как спас мальчика из пожара

Очевидец взрыва в доме в Москве рассказал, как спас мальчика из пожара - РИА Новости, 05.05.2025

Очевидец взрыва в доме в Москве рассказал, как спас мальчика из пожара

Очевидец взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы Максим рассказал РИА Новости, как спас мальчика из пожара. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T00:22:00+03:00

2025-05-05T00:22:00+03:00

2025-05-05T00:22:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014932934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f03fd2e348a1e3812e9237e8f6fe2b6.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очевидец взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы Максим рассказал РИА Новости, как спас мальчика из пожара. По его словам, он проходил мимо подъезда №12 в момент, когда услышал хлопок. "Я рванул (на девятый этаж - ред.), а из двери уже пошло пламя. И уже женщина говорит: "Возьмите сына". Он прыгнул на меня… и я вниз побежал", - рассказал Максим РИА Новости. Из-за хлопка, как уточнил очевидец, выбило окна квартир на девятом этаже, осколки стекла были разбросаны у подъезда. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-05T00:22 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы