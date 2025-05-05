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В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы

В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2025

В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы

Более 600 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии получат единовременные выплаты от десяти до ста тысяч рублей в честь Дня Победы,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:55:00+03:00

2025-05-05T08:55:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Более 600 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии получат единовременные выплаты от десяти до ста тысяч рублей в честь Дня Победы, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "К 80-летию Победы ветераны и участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты из республиканского бюджета. На эти цели выделено 9,5 миллионов рублей. Выплаты составят 100, 50, 30 и 10 тысяч рублей. Деньги получат 625 человек", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что выплаты получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы и вдовцы, лица, награждённые нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и другие категории граждан.

https://ria.ru/20250505/shos-2014965948.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, сергей меняйло