https://ria.ru/20250505/vyplaty-2014966608.html
В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы
В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы
Более 600 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии получат единовременные выплаты от десяти до ста тысяч рублей в честь Дня Победы,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:55:00+03:00
2025-05-05T08:55:00+03:00
2025-05-05T08:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003457654_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_f31cd96d02ba98f3064fcf90c8feb739.jpg
ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Более 600 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии получат единовременные выплаты от десяти до ста тысяч рублей в честь Дня Победы, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "К 80-летию Победы ветераны и участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты из республиканского бюджета. На эти цели выделено 9,5 миллионов рублей. Выплаты составят 100, 50, 30 и 10 тысяч рублей. Деньги получат 625 человек", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что выплаты получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы и вдовцы, лица, награждённые нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и другие категории граждан.
https://ria.ru/20250505/shos-2014965948.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003457654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b9fdc8d71195b1c0da5ecd55e3b82e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, сергей меняйло
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Меняйло
В Северной Осетии участники ВОВ получат выплаты в честь Дня Победы
Участники ВОВ в Северной Осетии получат единовременные выплаты ко Дню Победы