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Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025
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14:10 05.05.2025 (обновлено: 14:49 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vybory-2015053745.html
Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии
Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025
Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии
Результаты первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют об усталости населения от действующей власти, высказал мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:10:00+03:00
2025-05-05T14:49:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
брюссель
кэлин джеорджеску
нато
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют об усталости населения от действующей власти, высказал мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. "Правящая коалиция в лице социал-демократов и национал-либералов… Эти две главные силы румынам порядком надоели: надоели своей коррупцией, надоели своей несменяемостью, поэтому захотелось их как-то уравновесить. Тем более, что в Румынии у власти сейчас находится правительство меньшинства", - полагает собеседник агентства. По мнению Трухачева, более консервативный румынский электорат склонился в сторону Симиона, выступающего за возвращение части полномочий из Брюсселя национальным государствам. Политик также активно высказывается по цыганскому вопросу, серьезно волнующему население страны, а кроме того, отметил эксперт, румынскому электорату не понравилось внешнее давление на ход выборов, когда "по звонкам (генсека НАТО Марка) Рютте и (главы Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен" отменяют итоги выборов. "Естественно, у них это вызывает протест, который был выражен в голосовании за Симиона", - подчеркнул Трухачев. Как полагает эксперт, Симион не так резок в своих высказываниях в адрес Евросоюза и НАТО, как представитель оппозиции Кэлин Джеорджеску, но в будущем они все равно будут пытаться связывать ему руки, если он займет президентское кресло. Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014945288.html
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в мире, румыния, бухарест, брюссель, кэлин джеорджеску, нато, российский государственный гуманитарный университет, еврокомиссия, джордже симион, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, Брюссель, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Российский государственный гуманитарный университет, Еврокомиссия, Джордже Симион, Президентские выборы в Румынии — 2025
Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии

Трухачев: результаты выборов в Румынии говорят об усталости населения

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют об усталости населения от действующей власти, высказал мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 13:46
"Правящая коалиция в лице социал-демократов и национал-либералов… Эти две главные силы румынам порядком надоели: надоели своей коррупцией, надоели своей несменяемостью, поэтому захотелось их как-то уравновесить. Тем более, что в Румынии у власти сейчас находится правительство меньшинства", - полагает собеседник агентства.
По мнению Трухачева, более консервативный румынский электорат склонился в сторону Симиона, выступающего за возвращение части полномочий из Брюсселя национальным государствам. Политик также активно высказывается по цыганскому вопросу, серьезно волнующему население страны, а кроме того, отметил эксперт, румынскому электорату не понравилось внешнее давление на ход выборов, когда "по звонкам (генсека НАТО Марка) Рютте и (главы Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен" отменяют итоги выборов.
"Естественно, у них это вызывает протест, который был выражен в голосовании за Симиона", - подчеркнул Трухачев.
Как полагает эксперт, Симион не так резок в своих высказываниях в адрес Евросоюза и НАТО, как представитель оппозиции Кэлин Джеорджеску, но в будущем они все равно будут пытаться связывать ему руки, если он займет президентское кресло.
Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.
Крин Антонеску - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение
Вчера, 01:02
 
В миреРумынияБухарестБрюссельКэлин ДжеорджескуНАТОРоссийский государственный гуманитарный университетЕврокомиссияДжордже СимионПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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