Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии
Трухачев: результаты выборов в Румынии говорят об усталости населения
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют об усталости населения от действующей власти, высказал мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов.
"Правящая коалиция в лице социал-демократов и национал-либералов… Эти две главные силы румынам порядком надоели: надоели своей коррупцией, надоели своей несменяемостью, поэтому захотелось их как-то уравновесить. Тем более, что в Румынии у власти сейчас находится правительство меньшинства", - полагает собеседник агентства.
По мнению Трухачева, более консервативный румынский электорат склонился в сторону Симиона, выступающего за возвращение части полномочий из Брюсселя национальным государствам. Политик также активно высказывается по цыганскому вопросу, серьезно волнующему население страны, а кроме того, отметил эксперт, румынскому электорату не понравилось внешнее давление на ход выборов, когда "по звонкам (генсека НАТО Марка) Рютте и (главы Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен" отменяют итоги выборов.
"Естественно, у них это вызывает протест, который был выражен в голосовании за Симиона", - подчеркнул Трухачев.
Как полагает эксперт, Симион не так резок в своих высказываниях в адрес Евросоюза и НАТО, как представитель оппозиции Кэлин Джеорджеску, но в будущем они все равно будут пытаться связывать ему руки, если он займет президентское кресло.
Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.