https://ria.ru/20250505/vybory-2015053745.html

Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии

Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

Эксперт прокомментировал результаты выборов в Румынии

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют об усталости населения от действующей власти, высказал мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:10:00+03:00

2025-05-05T14:10:00+03:00

2025-05-05T14:49:00+03:00

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кэлин джеорджеску

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют об усталости населения от действующей власти, высказал мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. "Правящая коалиция в лице социал-демократов и национал-либералов… Эти две главные силы румынам порядком надоели: надоели своей коррупцией, надоели своей несменяемостью, поэтому захотелось их как-то уравновесить. Тем более, что в Румынии у власти сейчас находится правительство меньшинства", - полагает собеседник агентства. По мнению Трухачева, более консервативный румынский электорат склонился в сторону Симиона, выступающего за возвращение части полномочий из Брюсселя национальным государствам. Политик также активно высказывается по цыганскому вопросу, серьезно волнующему население страны, а кроме того, отметил эксперт, румынскому электорату не понравилось внешнее давление на ход выборов, когда "по звонкам (генсека НАТО Марка) Рютте и (главы Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен" отменяют итоги выборов. "Естественно, у них это вызывает протест, который был выражен в голосовании за Симиона", - подчеркнул Трухачев. Как полагает эксперт, Симион не так резок в своих высказываниях в адрес Евросоюза и НАТО, как представитель оппозиции Кэлин Джеорджеску, но в будущем они все равно будут пытаться связывать ему руки, если он займет президентское кресло. Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014945288.html

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